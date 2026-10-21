Ценники на АЗС снова рекордные: сколько теперь стоят бензин, дизель и автогаз

Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло

Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло

Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло

Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло