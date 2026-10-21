Ценники на АЗС снова рекордные: сколько теперь стоят бензин, дизель и автогаз
Киев • УНН
OKKO, WOG и «"Укрнафта" повысили цену автогаза на 1 грн, UPG - на 40 копеек. Дизель и часть бензина также подорожали.
В среду, 21 октября, несколько крупных сетей автозаправочных станций в очередной раз пересмотрели цены на топливо в Украине, а наиболее заметные изменения коснулись автогаза, передаёт УНН.
Детали
В сетях OKKO, WOG и "Укрнафта" стоимость автогаза увеличилась на 1 грн за литр. На АЗС UPG повышение было меньшим - на 40 копеек за литр.
Также по состоянию на 21 октября самая высокая цена на автогаз среди упомянутых сетей зафиксирована на SOCAR - 54,40 грн за литр, тогда как самую низкую стоимость предлагает "Укрнафта" - 50,90 грн за литр.
В то же время OKKO и SOCAR повысили цены на все виды дизельного топлива на 1 грн за литр. Кроме того, и UPG повысила цены на бензин А-95, UPG 95 и UPG 100. Каждый из этих видов топлива подорожал на 1 грн за литр.
Какие цены на АЗС по состоянию на 21 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн;
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн;
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн;
- ДТ Pulls: 108,90 грн (+1 грн);
- ДТ Евро: 105,90 грн (+1 грн);
- Газ: 52,90 грн (+1 грн).
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн;
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн;
- ДТ Mustang: 107,50 грн;
- ДТ Евро-5: 104,50 грн;
- Газ: 53,50 грн (+1 грн).
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн;
- Бензин NANO 95: 97,90 грн;
- Бензин А-95: 94,90 грн;
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн (+1 грн);
- ДТ NANO: 106,00 грн (+1 грн);
- Газ: 54,40 грн.
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн;
- Бензин А-95: 88,90 грн;
- Бензин А-92: 86,90 грн;
- ДТ (Energy): 101,90 грн;
- ДТ: 99,90 грн;
- Газ: 50,90 грн (+1 грн).
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн (+1 грн);
- Бензин UPG 95: 92,90 грн (+1 грн);
- Бензин A-95: 89,90 грн (+1 грн);
- ДТ upgDIESEL: 103,90 грн;
- ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн;
- Газ: 51,90 грн (+40 коп.).
Напомним
17 сентября "Укрнафта" и SOCAR дважды повысили цены на топливо. Эксперт допускает подорожание до 115–120 грн, но дефицита не прогнозирует.