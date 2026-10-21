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Ценники на АЗС снова рекордные: сколько теперь стоят бензин, дизель и автогаз

Киев • УНН

 • 1780 просмотра

OKKO, WOG и «"Укрнафта" повысили цену автогаза на 1 грн, UPG - на 40 копеек. Дизель и часть бензина также подорожали.

Ценники на АЗС снова рекордные: сколько теперь стоят бензин, дизель и автогаз

В среду, 21 октября, несколько крупных сетей автозаправочных станций в очередной раз пересмотрели цены на топливо в Украине, а наиболее заметные изменения коснулись автогаза, передаёт УНН.

Детали

В сетях OKKO, WOG и "Укрнафта" стоимость автогаза увеличилась на 1 грн за литр. На АЗС UPG повышение было меньшим - на  40 копеек за литр.

Также по состоянию на 21 октября самая высокая цена на автогаз среди упомянутых сетей зафиксирована на SOCAR - 54,40 грн за литр, тогда как самую низкую стоимость предлагает "Укрнафта" - 50,90 грн за литр.

В то же время OKKO и SOCAR повысили цены на все виды дизельного топлива на 1 грн за литр.  Кроме того, и UPG повысила цены на бензин А-95, UPG 95 и UPG 100. Каждый из этих видов топлива подорожал на 1 грн за литр.

Какие цены на АЗС по состоянию на 21 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн;
    • Бензин Pulls 95: 95,90 грн;
      • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн;
        • ДТ Pulls: 108,90 грн (+1 грн);
          • ДТ Евро: 105,90 грн (+1 грн);
            • Газ: 52,90 грн (+1 грн).

              WOG

              • Бензин 100: 102,90 грн;
                • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
                  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн;
                    • ДТ Mustang: 107,50 грн;
                      • ДТ Евро-5: 104,50 грн;
                        • Газ: 53,50 грн (+1 грн).

                          SOCAR

                          • Бензин NANO 100: 104,00 грн;
                            • Бензин NANO 95: 97,90 грн;
                              • Бензин А-95: 94,90 грн;
                                • ДТ NANO Extro: 109,00 грн (+1 грн);
                                  • ДТ NANO: 106,00 грн (+1 грн);
                                    • Газ: 54,40 грн.

                                      "Укрнафта"

                                      • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн;
                                        • Бензин А-95: 88,90 грн;
                                          • Бензин А-92: 86,90 грн;
                                            • ДТ (Energy): 101,90 грн;
                                              • ДТ: 99,90 грн;
                                                • Газ: 50,90 грн (+1 грн).

                                                  UPG

                                                  • Бензин UPG 100: 100,90 грн (+1 грн);
                                                    • Бензин UPG 95: 92,90 грн (+1 грн);
                                                      • Бензин A-95: 89,90 грн (+1 грн);
                                                        • ДТ upgDIESEL: 103,90 грн;
                                                          • ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн;
                                                            • Газ: 51,90 грн (+40 коп.).

                                                              Напомним

                                                              17 сентября "Укрнафта" и SOCAR дважды повысили цены на топливо. Эксперт допускает подорожание до 115–120 грн, но дефицита не прогнозирует.

                                                              Алла Киосак

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