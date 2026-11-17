Россия за три месяца импортировала почти миллион тонн топлива — бензина, дизельного и авиационного топлива — которое производилось на зарубежных предприятиях, связанных с российскими нефтяными компаниями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование Главного управления разведки Министерства обороны Украины, опубликованное 17 ноября.

Для перевозок использовали десятки танкеров, в том числе суда, находящиеся под международными санкциями.

Детали

По данным украинской разведки, в период с 18 июля по 22 октября 2026 года Россия получила морским путем около 989 тысяч тонн нефтепродуктов и высокооктановых добавок. Всего зафиксировано 39 партий грузов, которые перевозили 30 танкеров.

Наибольшую долю импорта составлял автомобильный бензин. Его объем достиг 724,2 тысячи тонн, или 73,2% всех поставок. Еще 128,1 тысячи тонн, или 13%, пришлось на дизельное топливо. Кроме того, в Россию морем доставили 106,7 тысячи тонн авиационного топлива Jet A-1, что составляет 10,8% общего объема. Еще 30 тысяч тонн, или 3%, пришлось на высокооктановые добавки МТБЭ, которые используют при производстве бензина для повышения его октанового числа.

Через какие порты Россия получала импортное топливо

Как установили в ГУР, основные потоки импортных нефтепродуктов сосредоточили в портах северо-запада России и Балтийского моря. В частности, порты Витино вблизи Кандалакши и Мурманск приняли 42,3% общего объема. На балтийские порты Высоцк и Санкт-Петербург пришлось еще 32,8% поставок. Почти четверть импортированного морем топлива, или 24%, поступила через дальневосточные порты Владивосток и Находка. Наименьшую долю, 0,9%, зафиксировали в Астрахани.

Особую роль в поставках играли Витино и Высоцк. За три месяца эти два порта приняли 15 партий нефтепродуктов общим объемом 573 тысячи тонн. Это около 58% всего зафиксированного морского импорта. Кроме того, через указанные порты в Россию поступило 79% импортированного бензина.

Санкции против танкеров: половина судов остается без ограничений

Отдельное внимание украинская разведка уделила судам, с помощью которых Россия организовала поставки нефтепродуктов. Из 30 танкеров, задействованных в перевозках, 13 находятся под санкциями Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов или других государств — партнеров Украины. Еще два судна, HANNA и CAPIBARA, на момент публикации исследования находились только под украинскими санкциями.

В то же время 15 танкеров не имели индивидуальных санкционных ограничений. Среди них:

ARAM KHACHATURIAN;

PEGAS;

ZALIV ANIVA;

ANNA;

HALIA;

IVY PEARL;

RARITY;

PHOSPHOR;

SINO FAITH;

SINO PROSPERITY;

AURORA;

TULU;

DERIN;

ANTEY;

CHEM NIKOLAS.

То есть половина судов, привлеченных к морскому импорту российских нефтепродуктов, оставалась вне индивидуальных санкций, что свидетельствует о наличии пробелов в санкционном охвате судов, обеспечивающих российские импортные операции.

Перевалка в открытом море: как работают непрозрачные схемы поставок

Часть импортированных нефтепродуктов поступала в Россию не напрямую из портов загрузки, а через операции перевалки между судами в открытом море. Речь идет о технологии STS (ship-to-ship), которая предусматривает передачу груза с одного танкера на другой без захода в портовый терминал. По подсчетам украинской разведки, таким способом в Россию доставили не менее 216 тысяч тонн нефтепродуктов, или около 22% общего объема морского импорта.

Уже удалось установить пять соответствующих партий. В их перевозках участвовали, в частности, танкеры GARNET, TALISMAN, BEAST и CHEM NIKOLAS. Операции перевалки фиксировали в районах египетских портов Дамьетта и Порт-Саид, а также вблизи испанского города Сеута. В ГУР отмечают, что наряду с перевалкой грузов фиксировались случаи отключения автоматической идентификационной системы судов AIS и изменения заявленных маршрутов.

По мнению украинской разведки, совокупность таких действий может свидетельствовать о попытках скрыть логистические цепочки и обойти санкционные ограничения. В то же время сама по себе перевалка топлива в открытом море не является нарушением международного законодательства.

Откуда Россия ввозит бензин и дизельное топливо

Исследование ГУР также позволило установить основные страны, с территории которых отправлялись танкеры с нефтепродуктами.

Наибольший объем топлива загрузили в Египте. Оттуда в Россию отправили девять партий общей массой 364,7 тысячи тонн, или 37% всех поставок. Второе место заняло Марокко, откуда поступило семь партий общим объемом 219,1 тысячи тонн, что составляет 22%. Из Южной Кореи доставили 14 партий общим объемом 191,1 тысячи тонн, или 19%. Еще три партии общим объемом 104,5 тысячи тонн, или около 11%, были загружены в Турции.

Всего на западное направление, включая Египет, Марокко, Турцию и Мальту, пришлось около 73% объема импорта. На восточное направление, в частности Южную Корею, Китай и Малайзию, — 26%.

Бензин из российской нефти возвращается в РФ через Индию

Одной из особенностей исследования стало установление происхождения части импортированных нефтепродуктов.

Всего украинской разведке удалось определить производителей примерно 264 тысяч тонн топлива, то есть около четверти зафиксированных поставок. В частности, четыре партии бензина общим объемом 189 тысяч тонн происходили с индийского нефтеперерабатывающего завода в Вадинаре, принадлежащего компании Nayara Energy. Эта компания находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины. При этом 49,13% ее акций контролирует подсанкционная российская компания "Роснефть". Это означает, что через зарубежные перерабатывающие мощности, связанные с российским нефтяным бизнесом, России удалось сформировать дополнительный канал обеспечения готовыми нефтепродуктами.

Еще две партии авиационного топлива Jet A-1 общим объемом 58,5 тысячи тонн поступили с египетского нефтеперерабатывающего завода Midor. Поставки осуществлялись от имени египетской государственной нефтяной корпорации EGPC. Получателем в документах была указана компания Vernal Overseas FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Топливо разгрузили в Санкт-Петербурге.

Кроме того, разведка установила происхождение партии высокооктановой добавки МТБЭ объемом 16,1 тысячи тонн. Ее изготовила китайская компания Shandong Yulong Petrochemical, закупающая значительные объемы российской нефти. По данным ГУР, предприятие находится под санкциями Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии и Украины.

Что означает рост зависимости России от импортного топлива

Увеличение закупок нефтепродуктов за рубежом происходит на фоне систематических украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и объектам топливной инфраструктуры.

Повреждение НПЗ, остановка отдельных производственных установок и нарушение логистических цепочек затрудняют обеспечение российского внутреннего рынка бензином и другими видами топлива. В таких условиях импорт позволяет частично компенсировать нехватку продукции, однако создает дополнительную зависимость от иностранных производителей, морских перевозчиков, торговых посредников и международных логистических маршрутов.

Особенно показательна ситуация с бензином, на который приходится более 73% исследованного морского импорта. Значительные закупки этого вида топлива свидетельствуют о необходимости дополнительного обеспечения российского рынка готовой продукцией.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ.