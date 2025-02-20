Макрон зробив гучну заяву про росію і право України на вступ до ЄС і НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "росія - небезпечна та імперіалістична військова держава", відповідаючи в соцмережах на запитання, що стосуються "росії, України та безпеки Європи", передає УНН.

Деталі

Макрон запевняє, що кібербезпека і різне обладнання, на яке націлена росія, є реальністю, про яку необхідно "знати".

Макрон у США скаже Трампу, що він "не може бути слабким" проти путіна

"росія - небезпечна та імперіалістична військова держава", - продовжив президент, закликавши інтернет-користувачів не займатися "хибним націоналізмом". Глава держави вважає, що "ніхто не має права говорити", що "Україна не має права вступати до ЄС або НАТО".

"Я думаю, що в цей час, коли Україна перебуває у стані війни, чинить опір і щодня втрачає своїх дітей, захищаючи свою територію, ніхто не має права казати: Україна не має права вступати до Європейського Союзу, Україна не має права вступати до НАТО", - заявив французький президент, за словами якого, цей пункт "стане частиною мирних переговорів".

Макрон закликав Європу терміново збільшити військові зусилля через позицію США