Макрон зробив гучну заяву про росію і право України на вступ до ЄС і НАТО
Київ • УНН
Президент Франції назвав росію небезпечною та імперіалістичною військовою державою. Макрон наголосив, що ніхто не може заперечувати право України на вступ до ЄС і НАТО.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "росія - небезпечна та імперіалістична військова держава", відповідаючи в соцмережах на запитання, що стосуються "росії, України та безпеки Європи", передає УНН.
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Макрон запевняє, що кібербезпека і різне обладнання, на яке націлена росія, є реальністю, про яку необхідно "знати".
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"росія - небезпечна та імперіалістична військова держава", - продовжив президент, закликавши інтернет-користувачів не займатися "хибним націоналізмом". Глава держави вважає, що "ніхто не має права говорити", що "Україна не має права вступати до ЄС або НАТО".
"Я думаю, що в цей час, коли Україна перебуває у стані війни, чинить опір і щодня втрачає своїх дітей, захищаючи свою територію, ніхто не має права казати: Україна не має права вступати до Європейського Союзу, Україна не має права вступати до НАТО", - заявив французький президент, за словами якого, цей пункт "стане частиною мирних переговорів".
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