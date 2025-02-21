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15 березня, 19:03 • 120125 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180798 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145607 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137475 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116622 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107527 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102886 перегляди

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Макрон відповів Трампу щодо легітимності Зеленського

Макрон відповів Трампу щодо легітимності Зеленського

Київ • УНН

 • 33769 перегляди

Президент Франції підтримав Зеленського у відповідь на заяви Трампа, підкресливши його демократичне обрання. Макрон наголосив на відмінності між легітимним українським лідером та путіним, який маніпулював виборами.

Макрон висловив підтримку українському лідерові Володимиру Зеленському, відповідаючи на нещодавні заяви американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.

Деталі

За словами Президент Франції Еммануель Макрон, Зеленський був обраний на демократичних виборах, що підкреслює його легітимність у контексті міжнародної політики. У порівнянні з президентом терористичної країни путіним, який тривалий час порушував демократичні принципи, маніпулюючи результатами виборів і вдаючись до насильства щодо опонентів, Зеленський здобув свою позицію завдяки волевиявленню народу.

Український президент був обраний на вільних виборах, це не стосується володимира путіна, який тривалий час вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами

- зауважив лідер Франції.

Крім того, Макрон звернув увагу на питання можливості проведення виборів у країні, де президент організував мобілізацію, а мільйони громадян були змушені тікати через війну.

Він підкреслив, що, незважаючи на важкі обставини, Зеленський залишається легітимним президентом і продовжує виконувати свої обов'язки навіть в умовах агресії з боку рф.

Макрон зробив гучну заяву про росію і право України на вступ до ЄС і НАТО20.02.25, 21:47 • 54389 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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