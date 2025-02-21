Макрон відповів Трампу щодо легітимності Зеленського

Макрон висловив підтримку українському лідерові Володимиру Зеленському, відповідаючи на нещодавні заяви американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.

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За словами Президент Франції Еммануель Макрон, Зеленський був обраний на демократичних виборах, що підкреслює його легітимність у контексті міжнародної політики. У порівнянні з президентом терористичної країни путіним, який тривалий час порушував демократичні принципи, маніпулюючи результатами виборів і вдаючись до насильства щодо опонентів, Зеленський здобув свою позицію завдяки волевиявленню народу.

Український президент був обраний на вільних виборах, це не стосується володимира путіна, який тривалий час вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами - зауважив лідер Франції.

Крім того, Макрон звернув увагу на питання можливості проведення виборів у країні, де президент організував мобілізацію, а мільйони громадян були змушені тікати через війну.

Він підкреслив, що, незважаючи на важкі обставини, Зеленський залишається легітимним президентом і продовжує виконувати свої обов'язки навіть в умовах агресії з боку рф.

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