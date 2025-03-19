У Нідерландах українським біженцям змушені відмовляти у прихистку через переповнені притулки

Муніципальні приймальні для українських біженців переповнені. Асоціація муніципалітетів Нідерландів направила стурбованного листа прем’єр-міністру Нідерландів, олдермени чотирьох найбільших міст країни звернулися до Міністерства притулку та міграції за підтримкою, а Рада Нідерландів б'є на сполох. Про це пише УНН із посиланням на Nos.Nl

Цього тижня в Амстердамі нам довелося відмовити десяткам людей без даху над головою, як і минулого тижня. Направлення до притулків в інших містах неможливе, тому що по всій країні зараз менше 35 ліжок, а заповненість становить 99,8 відсотка. Ми дійшли до сумної межі, коли ми більше не можемо приймати біженців з України в Нідерландах, і ми залишаємо український народ" – заявив радник Амстердама Рутгер Гроот Вассінк.

Всього у Нідерландах зреєстровані 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних притулках. Загальна кількість місць у притулках по країні - 93 970 місць, що говорить про майже 100% заповненість.

Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) очікує, що через "невизначену геополітичну ситуацію" до Нідерландів приїде ще більше українців. При цьому підтримка муніципалітетів із боку Кабінету Міністрів виявилась недостатньою. Зокрема асоціація розкритикувала компенсацію за житло, яку муніципалітети отримують за місце у притулку. На їхню думку вона занизька.

На початку цього року її (компенсацію - ред.) зменшили з 61 до 44 євро на день. Це робить створення нових притулків для невеликих муніципалітетів практично неможливим без власних вкладень. Фактичні ж витрати на місце для притулку становлять від 55 до 60 євро на день, - пишуть у своєму листі чотири великі міста (Амстердам, Роттердам, Утрехт і Гаага).

Альтернативи притулкам

Нідерландський Червоний Хрест зазначає, що біженці з України все частіше звертаються до організації по допомогу. У грудні та січні понад 200 українців звернулися за допомогою в притулку. У лютому їх було понад 400.

"З них вісімнадцять людей вказали, що вони провели принаймні одну ніч на вулиці", - сказала прес-секретар Даніель Брауер. "Це теж реальне зростання порівняно з попередніми місяцями".

Червоний Хрест може запропонувати людям у дуже вразливому становищі проживання в готелі до трьох ночей. Але це, звісно, не рішення - додає Брауер.

В Амстердамі є 24 "поточні ліжка" для біженців, які щойно прибули до країни. Вони можуть використовувати їх, поки очікують на місце у притулку в іншому муніципалітеті. Усі ліжка були зайняті з 4 березня, і, за словами муніципалітету, малоймовірно, що будуть звільняться найближчим часом.

Ми дивимось, що ми можемо зробити для найбільш уразливих, але часто не бачимо іншого виходу, окрім як відмовити людям, які самі повідомили про те, що вони повинні організувати свій власний притулок - каже олдермен Грут Вассінк.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині