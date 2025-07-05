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Число украинских мигрантов остается значительным: более 5 млн украинцев проживают за границей

Киев • УНН

 • 200 просмотра

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года 5,6 миллиона украинцев находятся за пределами Украины. Германия, Польша и Чехия остаются основными странами для украинских мигрантов.

Число украинских мигрантов остается значительным: более 5 млн украинцев проживают за границей

По данным ООН, число мигрантов за пределами Украины по состоянию на 1 июля 2025 года составило 5,6 млн человек. Странами с наибольшим числом мигрантов из Украины остаются Германия, Польша и Чехия. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передает УНН.

Детали

"Число украинских мигрантов за рубежом остается значительным. По данным ООН, число мигрантов за пределами Украины по состоянию на 1 июля 2025 года составило 5,6 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае ООН во второй раз пересмотрела методологию: исключила данные о 1,2 млн украинцев, находящихся в РФ (в частности, из-за того, что данные не обновлялись с июня 2023 года), что привело к существенному снижению общего показателя.

"Странами с наибольшим количеством мигрантов из Украины остаются Германия, Польша и Чехия. Количество тех, кто вернулся на свое предыдущее место жительства, по оценке МОМ, в марте 2025 года составило 4,1 млн человек, из них наибольшая доля – в г. Киев (23%). Подавляющее большинство тех, кто вернулся – бывшие ВПЛ (74%). Наибольшее количество, среди тех, кто вернулся из-за границы, прибыли из Польши (36%) и Германии (16%)", - добавили в НБУ.

Напомним

В Нидерландах с 1 октября украинцы, которые работают и проживают в муниципальном жилье в Нидерландах, будут платить более чем вдвое более высокую ежемесячную плату за жилье. Соответствующее решение приняла министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер с целью уменьшения неравенства между украинскими переселенцами и другими категориями беженцев.

Павел Башинский

Павел Башинский

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