Будинок стоїть, потрібен ремонт: у ООН звітували про кошти українцям для відновлення пошкодженого агресором житла

Вікна вибило, дах був у дірках, не було електрики і без проточної води - в ООН навели приклад повернення української родини до села, яке було сильно пошкоджене бойовими діями та окупацією. Зазначивши про поступовий ремонт, який було здійснено за кошти, УВКБ ООН, у організації звітували, що понад 2,2 мільйона українців, 72% з них – жінки та діти - мали скористатися "життєво важливою" допомогу, передає УНН.

Деталі

З початку російської агресії понад 2,2 мільйона людей, включаючи внутрішньо переміщених осіб та репатріантів, таких як Олена, отримали життєво важливу грошову допомогу. Сімдесят два відсотки з них – жінки та діти. - пише Агентство ООН у справах біженців.

Наводиться приклад:

Життя 30-річної Олени повністю змінилося у лютому 2022 року. За кілька днів до початку російського вторгнення вона спостерігала, як солдати наближаються до її маленького села Коханівка в Херсонській області на південному сході України. Невдовзі після цього територію було окуповано. Олена із родиною змушена була втекти.

Родина багато місяців перебувала у інших містах, поїхавши зокрема до Житомира в центральній Україні, де були родичі. Рідне місто Олени було відвойоване українською армією пізніше у 2022 році. Територія була сильно замінована - повернутися негайно було неможливо. Після завершення періоду очікування, родина повернулася до дому у січні 2023 року.

Але село було сильно пошкоджене бойовими діями та окупацією. Будинок був частково зруйнований. Вікна вибило, а дах був у дірках, але найбільшою проблемою було те, що у нас не було електрики вісім місяців. Сусіди, у яких були генератори, були настільки люб’язні, що допомогли нам, щоб ми могли продовжувати там жити - розповідає Олена.

Сім'ї вдалося:

поки продовжувалося розмінування, родина Олени знайшла сонячні панелі для забезпечення електроенергією;

також люди отримали підтримку від гуманітарних організацій, включаючи УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців

Згодом обставини знову склалися тяжко - Каховська дамба на півдні України була зруйнована в червні 2023 року.

Були масштабні повені. Багато будинків біля річки були повністю затоплені та пошкоджені, і люди не могли там залишатися. - пише Агентство ООН у справах біженців.

Олена та її доньки переїхали до іншого будинку в селі. Але там взагалі не було справного водопостачання. Люди знаходили тепле місце у громадському закладі. Водночас рф продовжувала наносити авіаудари. Жителі села намагалися знайти там же електрику і доступ до інтернету, через проблему регулярних відключень електроенергії.

Олена, про яку розповідає Агентство ООН у справах біженців, півтора року вона не могла дозволити собі ремонт водопровідних труб,

Вона залишалася без проточної води, поки за даними відомства, вже на початку 2024 року - отримала грошову допомогу від УВКБ ООН.

Це дозволило героїні репортажу Агентство ООН, оплатити ремонт.

Тож тепер у неї та її доньок є проточна вода, звітує УВКБ ООН.

Нагадаємо

УНН передавав, що кількість українців, які подали заявки на отримання статусу біженця у Франції, різко зросла у 2025 році. Ідеться про понад 7000 заяв з січня по травень. Це пов'язано зі скороченням ресурсів для українців та проблемами з житлом і роботою.