Будинок стоїть, потрібен ремонт: у ООН звітували про кошти українцям для відновлення пошкодженого агресором житла
Київ • УНН
Понад 2,2 мільйона українців, переважно жінки та діти, отримали "життєво важливу" грошову допомогу від УВКБ ООН для відновлення пошкодженого житла. Це дозволило деяким родинам повернутися до своїх домівок та відремонтувати їх.
Вікна вибило, дах був у дірках, не було електрики і без проточної води - в ООН навели приклад повернення української родини до села, яке було сильно пошкоджене бойовими діями та окупацією. Зазначивши про поступовий ремонт, який було здійснено за кошти, УВКБ ООН, у організації звітували, що понад 2,2 мільйона українців, 72% з них – жінки та діти - мали скористатися "життєво важливою" допомогу, передає УНН.
Деталі
З початку російської агресії понад 2,2 мільйона людей, включаючи внутрішньо переміщених осіб та репатріантів, таких як Олена, отримали життєво важливу грошову допомогу. Сімдесят два відсотки з них – жінки та діти.
Наводиться приклад:
Життя 30-річної Олени повністю змінилося у лютому 2022 року. За кілька днів до початку російського вторгнення вона спостерігала, як солдати наближаються до її маленького села Коханівка в Херсонській області на південному сході України. Невдовзі після цього територію було окуповано. Олена із родиною змушена була втекти.
Родина багато місяців перебувала у інших містах, поїхавши зокрема до Житомира в центральній Україні, де були родичі. Рідне місто Олени було відвойоване українською армією пізніше у 2022 році. Територія була сильно замінована - повернутися негайно було неможливо. Після завершення періоду очікування, родина повернулася до дому у січні 2023 року.
Але село було сильно пошкоджене бойовими діями та окупацією. Будинок був частково зруйнований. Вікна вибило, а дах був у дірках, але найбільшою проблемою було те, що у нас не було електрики вісім місяців. Сусіди, у яких були генератори, були настільки люб’язні, що допомогли нам, щоб ми могли продовжувати там жити
Сім'ї вдалося:
- поки продовжувалося розмінування, родина Олени знайшла сонячні панелі для забезпечення електроенергією;
- також люди отримали підтримку від гуманітарних організацій, включаючи УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців
Згодом обставини знову склалися тяжко - Каховська дамба на півдні України була зруйнована в червні 2023 року.
Були масштабні повені. Багато будинків біля річки були повністю затоплені та пошкоджені, і люди не могли там залишатися.
Олена та її доньки переїхали до іншого будинку в селі. Але там взагалі не було справного водопостачання. Люди знаходили тепле місце у громадському закладі. Водночас рф продовжувала наносити авіаудари. Жителі села намагалися знайти там же електрику і доступ до інтернету, через проблему регулярних відключень електроенергії.
Олена, про яку розповідає Агентство ООН у справах біженців, півтора року вона не могла дозволити собі ремонт водопровідних труб,
Вона залишалася без проточної води, поки за даними відомства, вже на початку 2024 року - отримала грошову допомогу від УВКБ ООН.
Це дозволило героїні репортажу Агентство ООН, оплатити ремонт.
Тож тепер у неї та її доньок є проточна вода, звітує УВКБ ООН.
Нагадаємо
УНН передавав, що кількість українців, які подали заявки на отримання статусу біженця у Франції, різко зросла у 2025 році. Ідеться про понад 7000 заяв з січня по травень. Це пов'язано зі скороченням ресурсів для українців та проблемами з житлом і роботою.