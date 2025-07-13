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Дом стоит, нужен ремонт: в ООН отчитались о средствах украинцам для восстановления поврежденного агрессором жилья

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Более 2,2 миллиона украинцев, преимущественно женщины и дети, получили «жизненно важную» денежную помощь от УВКБ ООН для восстановления поврежденного жилья. Это позволило некоторым семьям вернуться в свои дома и отремонтировать их.

Дом стоит, нужен ремонт: в ООН отчитались о средствах украинцам для восстановления поврежденного агрессором жилья

Окна выбиты, крыша в дырах, нет электричества и проточной воды — в ООН привели пример возвращения украинской семьи в село, которое было сильно повреждено боевыми действиями и оккупацией. Отметив постепенный ремонт, который был осуществлен за средства УВКБ ООН, в организации отчитались, что более 2,2 миллиона украинцев, 72% из них – женщины и дети – должны были воспользоваться «жизненно важной» помощью, передает УНН.

Детали

С начала российской агрессии более 2,2 миллиона человек, включая внутренне перемещенных лиц и репатриантов, таких как Елена, получили жизненно важную денежную помощь. Семьдесят два процента из них – женщины и дети.

- пишет Агентство ООН по делам беженцев.

Приводится пример:

Жизнь 30-летней Елены полностью изменилась в феврале 2022 года. За несколько дней до начала российского вторжения она наблюдала, как солдаты приближаются к ее маленькому селу Кохановка в Херсонской области на юго-востоке Украины. Вскоре после этого территория была оккупирована. Елена с семьей вынуждена была бежать.

Семья много месяцев находилась в других городах, поехав в частности в Житомир в центральной Украине, где были родственники. Родной город Елены был отвоеван украинской армией позже в 2022 году. Территория была сильно заминирована - вернуться немедленно было невозможно. После завершения периода ожидания, семья вернулась домой в январе 2023 года.

Но село было сильно повреждено боевыми действиями и оккупацией. Дом был частично разрушен. Окна выбиты, а крыша была в дырах, но самой большой проблемой было то, что у нас не было электричества восемь месяцев. Соседи, у которых были генераторы, были настолько любезны, что помогли нам, чтобы мы могли продолжать там жить

- рассказывает Елена.

Семье удалось:

  • пока продолжалось разминирование, семья Елены нашла солнечные панели для обеспечения электроэнергией;
    • также люди получили поддержку от гуманитарных организаций, включая УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев

      Впоследствии обстоятельства снова сложились тяжело - Каховская дамба на юге Украины была разрушена в июне 2023 года.

      Были масштабные наводнения. Многие дома у реки были полностью затоплены и повреждены, и люди не могли там оставаться.

      - пишет Агентство ООН по делам беженцев.

      Елена и ее дочери переехали в другой дом в селе. Но там вообще не было исправного водоснабжения. Люди находили теплое место в общественном заведении. В то же время РФ продолжала наносить авиаудары. Жители села пытались найти там же электричество и доступ к интернету, из-за проблемы регулярных отключений электроэнергии.

      Елена, о которой рассказывает Агентство ООН по делам беженцев, полтора года она не могла позволить себе ремонт водопроводных труб,

      Она оставалась без проточной воды, пока по данным ведомства, уже в начале 2024 года - получила денежную помощь от УВКБ ООН.

      Это позволило героине репортажа Агентства ООН оплатить ремонт.

      Так что теперь у нее и ее дочерей есть проточная вода, отчитывается УВКБ ООН.

      Напомним

      УНН передавал, что количество украинцев, подавших заявки на получение статуса беженца во Франции, резко возросло в 2025 году. Речь идет о более чем 7000 заявлений с января по май. Это связано с сокращением ресурсов для украинцев и проблемами с жильем и работой.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      ОбществоНедвижимость
      Организация Объединенных Наций
      Херсонская область
      Франция
      Украина
      Каховская плотина
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