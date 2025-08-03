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В Германии лидер ХСС Маркус Зёдер выступает за прекращение выплат беженцам из Украины

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер выступает за то, чтобы украинские беженцы в Германии получали меньшие выплаты как просители убежища, вместо гражданской помощи. По его словам, это касается всех украинцев, а не только новоприбывших, и является причиной низкого уровня трудоустройства беженцев.

В Германии лидер ХСС Маркус Зёдер выступает за прекращение выплат беженцам из Украины

Глава правительства Баварии предлагает, чтобы все украинские беженцы, вместо гражданской помощи, получали только "меньшие выплаты ищущим убежище".

Передает УНН со ссылкой на ZDF и Tagesschau.

Детали

Лидер ХСС и министр-президент Баварии Маркус Зёдер вышел за рамки договоренности в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ.

В воскресном "летнем интервью" телеканалу ZDF политик заявил, что все украинские беженцы уже не должны получать "помощь гражданам, которую они получали до этого времени". Впрочем, по мнению Зёдера, они могут получать меньшую помощь как ищущие убежище.

Это должно касаться всех, а не только новоприбывших, как было договорено в коалиции

- заявил политик.

Зёдер даже хотел "протолкнуть это" в коалиции, сказал он в предварительно записанном интервью для программы ZDF. "Berlin Direkt".

По словам Зёдера, якобы "нет ни одной страны в мире", которая бы относилась к беженцам из Украины так, как Германия к доходам граждан.

И это, по словам лидера ХСС, одна из причин, почему "так мало людей из Украины трудоустроены" в ФРГ, несмотря на наличие хорошего образования.

Справочно

Немецкие СМИ напоминают, что по данным статистики около трети украинских беженцев были трудоустроены в ФРГ.

Дополнение

Лидер ХСС исключает сотрудничество с AfD.

AfD должна была бы фундаментально изменить своих людей и содержание, свой стиль и тон, а также исключить многих, многих людей в процессе самоочищения. Она этого не делает, а наоборот

- сказал баварский министр-президент.

"На самом деле мы видим обратное, правый экстремизм усиливается", – подчеркнул Зёдер.

Напомним

Более 2,2 миллиона украинцев, преимущественно женщины и дети, получили "жизненно важную" денежную помощь от УВКБ ООН для восстановления поврежденного жилья.

Количество украинцев, подавших заявки на получение статуса беженца во Франции, резко возросло в 2025 году, достигнув более 7000 заявлений с января по май.

Игорь Тележников

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