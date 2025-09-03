$41.370.05
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до Євросоюзу

Київ • УНН

 • 270 перегляди

У жовтні 2025 року ЄС запроваджує систему EES для контролю в'їзду та виїзду громадян третіх країн. Вона замінить штампи в паспортах, збираючи біометричні дані для боротьби з нелегальною міграцією.

Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до Євросоюзу

У жовтні 2025 року запрацює нова система подорожей до ЄС під назвою EU Entry/Exit System (EES). Нововведення планували запровадити ще у 2022 році, однак впровадження змін перенеслося майже на 3 роки. Що нового очікувати і як це вплине на процес перетину кордону країн Європейського Союзу - пояснює УНН

Що таке система EES і для чого вона потрібна

Представники Європейської Комісії оголосили у липні 2025 року про нові зміни, які стануть чинними з 12 жовтня 2025 року. Отже, створюється нова інформаційна система EU Entry/Exit System (EES). Там будуть реєструватися всі громадяни країн з поза ЄС кожного разу, коли будуть виїздити або в’їздити до ЄС. На законодавчому рівні система EES була затверджена у 2017 році.

Зміни стосуються держав, які входять до Шенгенської зони (25 держав ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Це буде застосовано відносно громадян третіх країн, які прагнуть подорожувати до вищезгаданих держав з наявністю короткострокової візи чи громадян, яким не треба віза.

Велика Британія продовжить програму захисту українських біженців на два роки02.09.25, 00:09 • 3800 переглядiв

EES є частиною пакету Європейського Союзу "Розумні кордони", основна мета якого полягає в покращенні контролю над кордонами ЄС. Окрім системи EES, до пакету входять розширене використання систем Автоматичного прикордонного контролю країн ЄС (ABC), а також Європейської системи інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS).

Як працюватиме автоматизована система контролю кордонів 

Нова система замінить більш традиційний штамп у паспорті. Відтепер все буде цифровізовано: збір біометричних даних, сканування відбитків пальців і решти інформації про тих, хто подорожує. Система EES має на меті боротьбі з нелегальними мігрантами за рахунок отримання більш актуальних та верифікованих даних. Перетин кордону стане більш автоматизованим – якщо людина один раз надала свої дані для системи, то потім вже не треба буде їх надавати ще раз.

У Польщі депортували українця, який погрожував підпалом на відео01.09.25, 01:31 • 3067 переглядiв

Дані тих, хто перетинає кордон будуть під посиленим кіберзахистом – повідомляється на сайті Європейської Комісії.

Система EES запрацює не відразу, а з певним перехідним періодом. Очікується, що країни-члени ЄС зможуть повністю запровадити систему збору даних до 10 квітня 2026 року.  Прикордонники за ці півроку будуть збирати дані для системи та модернізувати її.

Європейський Союз пішов на реформування системи прикордонного контрою через питання нелегальної міграції з країн Африки та Близького Сходу. За даними прикордонної служби Frontex впродовж січня-лютого 2025 року 25 тисяч осіб нелегально перетнули кордони ЄС у декількох регіонах – Східне Середземномор’я, Західні Балкани, Центральне Середземномор’я, Західне Середземномор’я, а також Ла-Манш.

Латвія посилює правила перетину кордону: що зміниться для українців30.08.25, 23:22 • 3636 переглядiв

Як нові правила в’їзду до ЄС вплинуть на українців 

Для українців нові умови в’їзду до ЄС мало що змінюють, адже продовжує працювати безвізовий режим, який почав діяти у 2017 році. 13 червня 2025 року Європейська Рада продовжила дію тимчасово захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

Щоправда Європейська Рада і Європейський Парламент пропонують зміни до візової політики в частині відкликання безвізового режиму. Це можливе за наступних умов: зростання кількості несанкціонованих в’їздів до ЄС, схеми отримання громадянства ЄС в обмін на інвестиції, гібридні загрози, а також погіршення відносин ЄС з третьою державою (порушення прав людини і статуту ООН).

Європейська Рада, ключовий орган виконавчої влади Євросоюзу, прагне продовжити термін тимчасового призупинення безвізового режиму з 9 до 12 місяців. Так само початковий період може бути продовжений ще на 2 роки.

Єгор Брайлян

