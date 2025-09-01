У Польщі депортували українця, який погрожував підпалом на відео

29-річного громадянина України, який опублікував у мережі відео з погрозами підпалу, силоміць доставили до України співробітники прикордонної служби Польщі. Про це пише УНН із посиланням на голову МВС Польщі Марчина Кервінського.

Співробітники прикордонної служби примусово конвоювали та екстрадували до України 29-річного чоловіка, після того, як він погрожував підпалити себе на відео, опублікованих в Інтернеті