У Польщі депортували українця, який погрожував підпалом на відео
Київ • УНН
29-річного громадянина України примусово екстрадували з Польщі. Чоловік погрожував самопідпалом у відео, опублікованому в мережі.
29-річного громадянина України, який опублікував у мережі відео з погрозами підпалу, силоміць доставили до України співробітники прикордонної служби Польщі. Про це пише УНН із посиланням на голову МВС Польщі Марчина Кервінського.
Співробітники прикордонної служби примусово конвоювали та екстрадували до України 29-річного чоловіка, після того, як він погрожував підпалити себе на відео, опублікованих в Інтернеті
Як повідомили у Польській прикордонній службі, чоловіка затримали поліцейські у Варшаві, після чого його екстрадували. Йому заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони строком на 10 років.
Нагадаємо
12 серпня стало відомо, що Польща розпочала депортаційні провадження проти 57 українців та 6 білорусів після заворушень на концерті Макса Коржа. Причиною стали агресивні дії та демонстрація прапора УПА.
