Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 30931 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 75460 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 89382 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 104829 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 117807 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255626 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114032 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86020 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99970 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
У Польщі депортували українця, який погрожував підпалом на відео

Київ • УНН

 • 188 перегляди

29-річного громадянина України примусово екстрадували з Польщі. Чоловік погрожував самопідпалом у відео, опублікованому в мережі.

У Польщі депортували українця, який погрожував підпалом на відео

29-річного громадянина України, який опублікував у мережі відео з погрозами підпалу, силоміць доставили до України співробітники прикордонної служби Польщі. Про це пише УНН із посиланням на голову МВС Польщі Марчина Кервінського.

Співробітники прикордонної служби примусово конвоювали та екстрадували до України 29-річного чоловіка, після того, як він погрожував підпалити себе на відео, опублікованих в Інтернеті

- йдеться у дописі.

Як повідомили у Польській прикордонній службі, чоловіка затримали поліцейські у Варшаві, після чого його екстрадували. Йому заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони строком на 10 років.

Нагадаємо

12 серпня стало відомо, що Польща розпочала депортаційні провадження проти 57 українців та 6 білорусів після заворушень на концерті Макса Коржа. Причиною стали агресивні дії та демонстрація прапора УПА.

Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців13.08.25, 12:00 • 77662 перегляди

Вероніка Марченко

Наші за кордоном
Державний кордон України
Варшава
Україна
Польща