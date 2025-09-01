В Польше депортировали украинца, который угрожал поджогом на видео

29-летнего гражданина Украины, который опубликовал в сети видео с угрозами поджога, силой доставили в Украину сотрудники пограничной службы Польши. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу МВД Польши Марчина Кервинского.

