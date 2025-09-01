$41.260.00
В Польше депортировали украинца, который угрожал поджогом на видео

Киев • УНН

 • 312 просмотра

29-летнего гражданина Украины принудительно экстрадировали из Польши. Мужчина угрожал самоподжогом в видео, опубликованном в сети.

В Польше депортировали украинца, который угрожал поджогом на видео

29-летнего гражданина Украины, который опубликовал в сети видео с угрозами поджога, силой доставили в Украину сотрудники пограничной службы Польши. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу МВД Польши Марчина Кервинского.

Сотрудники пограничной службы принудительно конвоировали и экстрадировали в Украину 29-летнего мужчину после того, как он угрожал поджечь себя на видео, опубликованных в Интернете.

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Польской пограничной службе, мужчину задержали полицейские в Варшаве, после чего его экстрадировали. Ему запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.

Напомним

12 августа стало известно, что Польша начала депортационные производства против 57 украинцев и 6 белорусов после беспорядков на концерте Макса Коржа. Причиной стали агрессивные действия и демонстрация флага УПА.

Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев13.08.25, 12:00 • 77664 просмотра

Вероника Марченко

Наши за границей
Государственная граница Украины
Варшава
Украина
Польша