В Польше депортировали украинца, который угрожал поджогом на видео
Киев • УНН
29-летнего гражданина Украины принудительно экстрадировали из Польши. Мужчина угрожал самоподжогом в видео, опубликованном в сети.
29-летнего гражданина Украины, который опубликовал в сети видео с угрозами поджога, силой доставили в Украину сотрудники пограничной службы Польши. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу МВД Польши Марчина Кервинского.
Сотрудники пограничной службы принудительно конвоировали и экстрадировали в Украину 29-летнего мужчину после того, как он угрожал поджечь себя на видео, опубликованных в Интернете.
Как сообщили в Польской пограничной службе, мужчину задержали полицейские в Варшаве, после чего его экстрадировали. Ему запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.
Напомним
12 августа стало известно, что Польша начала депортационные производства против 57 украинцев и 6 белорусов после беспорядков на концерте Макса Коржа. Причиной стали агрессивные действия и демонстрация флага УПА.
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев13.08.25, 12:00 • 77664 просмотра