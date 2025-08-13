Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
08:39 • 6118 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 24504 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 20816 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 45544 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 73968 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 48933 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 87009 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 43435 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 43846 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 128386 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
42%
756мм
Популярные новости
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 18851 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 26568 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 24038 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 20351 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 13265 просмотра
публикации
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 6206 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 24583 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 45620 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 28936 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 74030 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Аляска
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 4634 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 20679 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 16865 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 24525 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 107879 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59
The Economist
Северный поток — 2

Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев

Киев • УНН

 • 616 просмотра

57 граждан Украины столкнулись с депортацией из Польши после инцидентов на концерте Макса Коржа в Варшаве. Трое украинцев 1995, 2002 и 2005 годов рождения задержаны за акты агрессии и запрещенную символику.

Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев

Из-за событий во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве в отношении 57 граждан Украины начато производство по депортации из Польши. Подтверждено задержание украинцев 1995, 2002 и 2005 годов рождения. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

"По информации посольства Украины в Польше, в результате событий во время концерта на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа в отношении 57 граждан Украины начато производство по депортации с территории страны пребывания", - сообщает МИД.

МИД отмечает, что посольство в оперативном порядке направило официальные запросы в компетентные органы для выяснения деталей дела.

"Сейчас подтверждено задержание граждан Украины 1995, 2002 и 2005 г.р. Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, столкновения с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Польше", - информирует МИД.

Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13.08.25, 09:57 • 5476 просмотров

Дополнение

В минувшие выходные на стадионе PGE в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыканта в Восточной Европе. Во время музыкального выступления в толпе появился флаг УПА. Украинец, который принес на концерт красно-черный флаг, а затем демонстрировал его, опубликовав видео с ним, в частности, в TikTok, извинился за свое поведение.

Варшавская полиция задержала 109 человек во время концерта за многочисленные правонарушения и преступления, в частности за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности сотрудников службы безопасности, хранение и пронос пиротехнических изделий, а также за незаконное проникновение. Полиция оштрафовала 50 человек на общую сумму примерно 11 500 злотых. В суд было подано тридцать восемь заявлений о взыскании штрафов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник отреагировал на эксцессы на субботнем концерте, объявив перед заседанием кабинета министров, что в отношении 63 человек начата процедура депортации.

Развернули флаг УПА: из Польши депортируют 57 украинцев из-за беспорядков на концерте белорусского певца в Варшаве12.08.25, 16:47 • 5712 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Варшава
Украина
Польша