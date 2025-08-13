Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев

Из-за событий во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве в отношении 57 граждан Украины начато производство по депортации из Польши. Подтверждено задержание украинцев 1995, 2002 и 2005 годов рождения. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

"По информации посольства Украины в Польше, в результате событий во время концерта на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа в отношении 57 граждан Украины начато производство по депортации с территории страны пребывания", - сообщает МИД.

МИД отмечает, что посольство в оперативном порядке направило официальные запросы в компетентные органы для выяснения деталей дела.

"Сейчас подтверждено задержание граждан Украины 1995, 2002 и 2005 г.р. Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, столкновения с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Польше", - информирует МИД.

Дополнение

В минувшие выходные на стадионе PGE в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыканта в Восточной Европе. Во время музыкального выступления в толпе появился флаг УПА. Украинец, который принес на концерт красно-черный флаг, а затем демонстрировал его, опубликовав видео с ним, в частности, в TikTok, извинился за свое поведение.

Варшавская полиция задержала 109 человек во время концерта за многочисленные правонарушения и преступления, в частности за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности сотрудников службы безопасности, хранение и пронос пиротехнических изделий, а также за незаконное проникновение. Полиция оштрафовала 50 человек на общую сумму примерно 11 500 злотых. В суд было подано тридцать восемь заявлений о взыскании штрафов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник отреагировал на эксцессы на субботнем концерте, объявив перед заседанием кабинета министров, что в отношении 63 человек начата процедура депортации.

