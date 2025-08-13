Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 2196 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 2386 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 22912 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 52155 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 39563 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 71296 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 39661 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 40133 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 109337 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98750 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
63%
756мм
Популярные новости
ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepStatePhoto12 августа, 21:16 • 10983 просмотра
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина12 августа, 22:43 • 11164 просмотра
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 5512 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto02:17 • 12544 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto02:50 • 12779 просмотра
публикации
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 2178 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 22902 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 18908 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 52147 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 71288 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 3514 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 11867 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 19870 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 90835 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 52722 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136
Ту-95
Туполев Ту-22М

Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на инцидент с флагом УПА на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве. Он подчеркнул, что украинцы должны соблюдать польские законы, а такие действия вредят двусторонним отношениям.

Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на события во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в прошлую субботу на Национальном стадионе в Варшаве, где во время музыкального выступления в толпе появился флаг УПА, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

"Я не понимаю, почему украинцы вообще ходили на тот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", – сказал украинский дипломат, комментируя события с участием граждан Украины на концерте белорусского рэпера.

Он подчеркнул, что те, кто нарушает закон в Польше, должны столкнуться с последствиями в соответствии с польским законодательством. "Я убежден, что польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных", - заявил он.

Боднар подчеркнул, что верховенство права является основой порядка любой страны.

Он сказал: "Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы". "Каждый, кто нарушает закон и традиции, и кому не хватает понимания и чувства социальной чувствительности, должен быть привлечен к ответственности", - сказал посол Украины в Польше.

Посол также отметил, что такие действия, как на субботнем концерте, вписываются во враждебный нарратив России. "Чем больше таких провокаций, тем больше это угрожает нашим двусторонним отношениям, а также негативно влияет на украинцев, проживающих в Польше, большинство из которых не нарушают закон", – сказал он.

Он сказал, что лица, которые неподобающе вели себя на концерте, "приехали из других стран и не проживают постоянно в Польше".

Тем не менее, по его словам, это очень тревожный случай. "Это не соответствует нашим усилиям, направленным на развитие добрых отношений с Польшей, на сотрудничество в различных сферах и создание хорошей атмосферы, в частности, например, на решение исторических вопросов, которые являются очень чувствительными для наших двусторонних отношений", – подытожил Василий Боднар.

Контекст

В минувшие выходные на Национальном стадионе PGE в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыканта в Восточной Европе. Во время музыкального выступления в толпе появился флаг УПА.

Украинец, который принес на концерт красно-черный флаг, а затем демонстрировал его, опубликовав видео с ним, в частности, в TikTok, извинился за свое поведение. "Если кто-то обиделся, прошу прощения. Я благодарен всем полякам, которые помогали и продолжают помогать украинцам. Искренне благодарю от всего сердца и еще раз извиняюсь", – сказал он в видео, опубликованном по этому поводу.

Депутат польского парламента от "Право и справедливость" Дариуш Матецкий объявил, что подает жалобу в окружную прокуратуру в Варшаве.

Варшавская полиция задержала 109 человек во время концерта за многочисленные правонарушения и преступления, в частности за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности сотрудников службы безопасности, хранение и пронос пиротехнических изделий, а также за незаконное проникновение. Полиция оштрафовала 50 человек на общую сумму примерно 11 500 злотых. В суд было подано тридцать восемь заявлений о взыскании штрафов.

В свою очередь, в воскресенье на веб-сайте Национального стадиона PGE было опубликовано заявление, в котором говорится, что правление PL.2012+, оператора объекта, подало заявление о возможном преступлении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник отреагировал на эксцессы на субботнем концерте, объявив перед заседанием кабинета министров, что против 63 человек начата процедура депортации.

Развернули флаг УПА: из Польши депортируют 57 украинцев из-за беспорядков на концерте белорусского певца в Варшаве12.08.25, 16:47 • 5494 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществополитикаНаши за границей
Варшава
Дональд Туск
Украина
Польша