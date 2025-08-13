Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на события во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в прошлую субботу на Национальном стадионе в Варшаве, где во время музыкального выступления в толпе появился флаг УПА, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

"Я не понимаю, почему украинцы вообще ходили на тот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", – сказал украинский дипломат, комментируя события с участием граждан Украины на концерте белорусского рэпера.

Он подчеркнул, что те, кто нарушает закон в Польше, должны столкнуться с последствиями в соответствии с польским законодательством. "Я убежден, что польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных", - заявил он.

Боднар подчеркнул, что верховенство права является основой порядка любой страны.

Он сказал: "Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы". "Каждый, кто нарушает закон и традиции, и кому не хватает понимания и чувства социальной чувствительности, должен быть привлечен к ответственности", - сказал посол Украины в Польше.

Посол также отметил, что такие действия, как на субботнем концерте, вписываются во враждебный нарратив России. "Чем больше таких провокаций, тем больше это угрожает нашим двусторонним отношениям, а также негативно влияет на украинцев, проживающих в Польше, большинство из которых не нарушают закон", – сказал он.

Он сказал, что лица, которые неподобающе вели себя на концерте, "приехали из других стран и не проживают постоянно в Польше".

Тем не менее, по его словам, это очень тревожный случай. "Это не соответствует нашим усилиям, направленным на развитие добрых отношений с Польшей, на сотрудничество в различных сферах и создание хорошей атмосферы, в частности, например, на решение исторических вопросов, которые являются очень чувствительными для наших двусторонних отношений", – подытожил Василий Боднар.

Контекст

В минувшие выходные на Национальном стадионе PGE в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыканта в Восточной Европе. Во время музыкального выступления в толпе появился флаг УПА.

Украинец, который принес на концерт красно-черный флаг, а затем демонстрировал его, опубликовав видео с ним, в частности, в TikTok, извинился за свое поведение. "Если кто-то обиделся, прошу прощения. Я благодарен всем полякам, которые помогали и продолжают помогать украинцам. Искренне благодарю от всего сердца и еще раз извиняюсь", – сказал он в видео, опубликованном по этому поводу.

Депутат польского парламента от "Право и справедливость" Дариуш Матецкий объявил, что подает жалобу в окружную прокуратуру в Варшаве.

Варшавская полиция задержала 109 человек во время концерта за многочисленные правонарушения и преступления, в частности за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности сотрудников службы безопасности, хранение и пронос пиротехнических изделий, а также за незаконное проникновение. Полиция оштрафовала 50 человек на общую сумму примерно 11 500 злотых. В суд было подано тридцать восемь заявлений о взыскании штрафов.

В свою очередь, в воскресенье на веб-сайте Национального стадиона PGE было опубликовано заявление, в котором говорится, что правление PL.2012+, оператора объекта, подало заявление о возможном преступлении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник отреагировал на эксцессы на субботнем концерте, объявив перед заседанием кабинета министров, что против 63 человек начата процедура депортации.

Развернули флаг УПА: из Польши депортируют 57 украинцев из-за беспорядков на концерте белорусского певца в Варшаве