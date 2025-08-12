Развернули флаг УПА: из Польши депортируют 57 украинцев из-за беспорядков на концерте белорусского певца в Варшаве

$41.450.06
13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС
12 августа, 05:04
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
12 августа, 06:40
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT
12 августа, 06:46
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа
12 августа, 07:04
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток
09:24
публикации
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
13:48
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
12:25
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток
09:24
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
12 августа, 06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
11 августа, 19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
11 августа, 12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 13:49
Развернули флаг УПА: из Польши депортируют 57 украинцев из-за беспорядков на концерте белорусского певца в Варшаве

Киев • УНН

 • 2712 просмотра

Польша начала депортационные производства против 57 украинцев и 6 белорусов после беспорядков на концерте Макса Коржа. Причиной стали агрессивные действия и демонстрация флага УПА.

Развернули флаг УПА: из Польши депортируют 57 украинцев из-за беспорядков на концерте белорусского певца в Варшаве

В Польше в отношении 63 человек (57 украинцев и 6 белорусов) начато производство по депортации из страны. Это произошло после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе. Один из участников тех событий развернул флаг Украинской Повстанческой Армии, пишет УНН со ссылкой на tvn24.pl.

Детали

Я могу с удовольствием сказать, что ситуация, которая так возмутила общественное мнение, наконец завершилась. Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Произошли абсолютно ненужные события, которые требовали быстрой реакции

- заявил премьер-министр Дональд Туск во вторник днем перед заседанием правительства.

Глава польского правительства сообщил, что получил информацию о том, что в отношении 63 человек начато производство по депортации из страны.

Они должны будут покинуть страну добровольно или принудительно. В эту группу входят 57 украинцев и шесть белорусов. Суды быстро отреагировали

- подытожил Туск.

Концерт Макса Коржа на Национальном стадионе в субботу не был мирным. В социальных сетях появились видео, на которых видно агрессивных фанатов рэпера, которые перепрыгивают через барьеры, чтобы попасть с трибун на поле. Посетители концерта вступали в драки с охранниками и стюардами и поджигали файеры. Также там появился флаг УПА, запрещенный польским законодательством.

В Польше осквернили памятник жертвам Волынской трагедии: полиция расследует акт вандализма
07.08.2025, 18:15

Мы видели в СМИ, что появились символы, которые, возможно, запрещены законом, пропагандирующие тоталитарную систему. Мы видели, что там были выставлены различные флаги и символика. Мы собрали все эти доказательства и направили их в прокуратуру для проведения юридической и уголовной оценки и определения, было ли совершено преступление

- сказал в понедельник TVN24 младший инспектор Роберт Шумята, представитель командира полиции Варшавы.

Во вторник полиция не комментировала эту ситуацию. Тем временем один из участников концерта по имени Дмитрий признался в социальных сетях, что принес красно-черный флаг.

Я хочу обратиться ко всем, кто, возможно, пострадал от того, что произошло во время концерта в Варшаве. Там каждый день гибнут люди. Поэтому я знаю, что вражда и ненависть никогда не приводят ни к чему хорошему. Я не имел намерения разжигать негативные эмоции. Для меня флаг, который я держал, был символом поддержки украинцев. Я не имел никакого отношения к продвижению какого-либо режима. Я просто хотел напомнить людям о российской агрессии и поддержать наших солдат

- уверяет Дмитрий.

Молодой человек также выразил благодарность полякам за поддержку Украины.

Если кто-то почувствовал себя оскорбленным, я прошу прощения. Я благодарен всем полякам, которые помогали украинцам и продолжают им помогать

- подытоживает он.

Дополнение

Поддержка вступления Украины в ЕС в Польше снизилась с 85% до 35% с 2022 года. Экономические опасения и усталость от беженцев влияют на настроения, а новый президент Польши приоритезирует вопросы Волынской трагедии.

Павел Зинченко

