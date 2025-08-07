$41.610.07
Эксклюзив
14:11 • 8558 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 42528 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 45083 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 65711 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 92751 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 66070 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 44047 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44561 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56131 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55839 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
В Польше осквернили памятник жертвам Волынской трагедии: полиция расследует акт вандализма

Киев • УНН

 • 738 просмотра

В Домоставе, Польша, неизвестные разрисовали памятник жертвам Волынской трагедии. На монументе появились красно-черный флаг и надпись "Слава Украинской повстанческой армии".

В Польше осквернили памятник жертвам Волынской трагедии: полиция расследует акт вандализма

В населенном пункте Домостав, повет Ныско, неизвестные осквернили памятник, посвященный жертвам Волынской трагедии. Полиция же работает на месте вандализма. Об этом пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio Rzeszow. 

Детали

В Домоставе (Подкарпатское воеводство Польши) обнаружили акт вандализма — неизвестные злоумышленники разрисовали памятник жертвам Волынской трагедии. Как сообщила пресс-секретарь полиции Ниска Катажина Пракало, инцидент произошел накануне.

На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг и надпись "Слава Украинской повстанческой армии"

- отметила пресс-секретарь. 

Место преступления уже осмотрели правоохранители, продолжается расследование. По предварительной информации, памятник не получил физических повреждений, но надписи могут быть квалифицированы как публичное разжигание межнациональной розни. 

Полиция ищет виновных, а местная община призывает к сохранению исторической памяти и уважению к жертвам.

Дополнение

Памятник в Домоставе установлен в честь польских жертв Волынской трагедии — массовых убийств гражданского населения, совершенных в 1943–1944 годах на Волыни, когда Украинская повстанческая армия (УПА) и польское подполье сошлись в кровавом конфликте. Это чувствительная тема в украинско-польских отношениях и до сих пор является источником напряжения в историческом диалоге между странами.

Посольство Украины опровергло фейк о "16-секундной" речи Боднара в Польше на чествовании жертв Волынской трагедии19.07.25, 15:27

Вероника Марченко

