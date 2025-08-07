В Польше осквернили памятник жертвам Волынской трагедии: полиция расследует акт вандализма
Киев • УНН
В Домоставе, Польша, неизвестные разрисовали памятник жертвам Волынской трагедии. На монументе появились красно-черный флаг и надпись "Слава Украинской повстанческой армии".
В населенном пункте Домостав, повет Ныско, неизвестные осквернили памятник, посвященный жертвам Волынской трагедии. Полиция же работает на месте вандализма. Об этом пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio Rzeszow.
Детали
В Домоставе (Подкарпатское воеводство Польши) обнаружили акт вандализма — неизвестные злоумышленники разрисовали памятник жертвам Волынской трагедии. Как сообщила пресс-секретарь полиции Ниска Катажина Пракало, инцидент произошел накануне.
На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг и надпись "Слава Украинской повстанческой армии"
Место преступления уже осмотрели правоохранители, продолжается расследование. По предварительной информации, памятник не получил физических повреждений, но надписи могут быть квалифицированы как публичное разжигание межнациональной розни.
Полиция ищет виновных, а местная община призывает к сохранению исторической памяти и уважению к жертвам.
Дополнение
Памятник в Домоставе установлен в честь польских жертв Волынской трагедии — массовых убийств гражданского населения, совершенных в 1943–1944 годах на Волыни, когда Украинская повстанческая армия (УПА) и польское подполье сошлись в кровавом конфликте. Это чувствительная тема в украинско-польских отношениях и до сих пор является источником напряжения в историческом диалоге между странами.
