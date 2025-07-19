Посольство Украины опровергло фейк о "16-секундной" речи Боднара в Польше на чествовании жертв Волынской трагедии

В посольстве Украины в Польше заявили об искажении содержания речи посла Василия Боднара на церемонии чествования жертв Волынской трагедии. Распространенное в социальных сетях видео, где якобы вся речь длится всего 16 секунд, названо фейковым и вырванным из контекста. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление дипломатического представительства в Facebook.

Пользователи соцсетей активно распространяли короткий отрывок из канала Telewizja Republika, в котором дипломат говорит лишь: "Большое спасибо. Слава памяти жертвам волынского преступления и спасибо за внимание. До свидания". Комментаторы назвали это выступление "рекордно лаконичным" и намекнули на якобы нежелание говорить о сложных страницах прошлого.

Однако украинское посольство подчеркнуло, что это лишь фрагмент, вырезанный из полной речи.

"СМИ уже исправили ложные утверждения относительно продолжительности этой речи. Сам посол обратил на них внимание в своем сообщении на платформе X (ранее Twitter), включив соответствующую информацию. В понедельник, 14 июля, полную запись речи транслировало Telewizja Republika, которое сняло событие на месте", - написали в посольстве.

В своем сообщении Боднар поблагодарил за возможность выступить, назвал событие важным для общей памяти и призвал строить будущее на основе исторической правды.

Посольство сослалось на независимую проверку фактов, проведенную польским порталом Konkret24, который подтвердил, что видео, набравшее популярность в сети, было смонтировано и не отражает реального содержания речи.

Контекст

События на Волыни в 1941–1943 годах остаются сложным вопросом в украинско-польских отношениях. В Украине они называются "Волынская трагедия", тогда как в Польше чаще используют термин "Волынская резня".

В прошлом польские официальные лица даже заявляли, что разрешение исторических противоречий будет условием для вступления Украины в ЕС. В то же время в течение последних месяцев между Киевом и Варшавой состоялся конструктивный диалог, в частности было достигнуто соглашение о проведении первых за несколько лет эксгумаций останков польских жертв трагедии на территории Украины.