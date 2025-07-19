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Посольство України спростувало фейк про "16-секундну" промову Боднара у Польщі на вшануванні жертв Волинської трагедії

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Посольство України у Польщі спростувало спотворення промови посла Василя Боднара на церемонії вшанування жертв Волинської трагедії. Відео, що поширюється в соцмережах, є фейковим та вирваним із контексту.

Посольство України спростувало фейк про "16-секундну" промову Боднара у Польщі на вшануванні жертв Волинської трагедії

У посольстві України у Польщі заявили про спотворення змісту промови посла Василя Боднара на церемонії вшанування жертв Волинської трагедії. Поширене в соціальних мережах відео, де нібито вся промова триває лише 16 секунд, названо фейковим та вирваним із контексту. Про це пише УНН із посиланням на заяву дипломатичного представництва у Facebook.

Користувачі соцмереж активно розповсюджували короткий уривок з каналу Telewizja Republika, в якому дипломат каже лише: "Дуже дякую. Слава пам’яті жертвам волинського злочину і дякую за увагу. До побачення". Коментатори назвали цей виступ "рекордно лаконічним" і натякнули на нібито небажання говорити про складні сторінки минулого.

Проте українське посольство наголосило, що це лише фрагмент, вирізаний з повної промови.

"ЗМІ вже виправили неправдиві твердження щодо тривалості цієї промови. Сам посол звернув на них увагу у своєму дописі на платформі X (раніше Twitter), включивши відповідну інформацію. У понеділок, 14 липня, повний запис промови транслювало Telewizja Republika, яке зняло подію на місці", - написали в посольстві.

У своєму дописі Боднар подякував за можливість виступити, назвав подію важливою для спільної пам’яті та закликав будувати майбутнє на основі історичної правди.

Посольство послалося на незалежну перевірку фактів, проведену польським порталом Konkret24, який підтвердив, що відео, яке набрало популярність у мережі, було змонтоване та не відображає реального змісту промови.

Контекст

Події на Волині в 1941–1943 роках залишаються складним питанням в українсько-польських відносинах. В Україні вони мають назву "Волинська трагедія", тоді як у Польщі частіше використовують термін "Волинська різанина".

У минулому польські офіційні особи навіть заявляли, що вирішення історичних суперечностей буде умовою для вступу України до ЄС. Водночас упродовж останніх місяців між Києвом і Варшавою відбувся конструктивний діалог, зокрема було досягнуто згоди на проведення перших за кілька років ексгумацій останків польських жертв трагедії на території України.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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