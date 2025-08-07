У Польщі осквернили памʼятник жертвам Волинської трагедії: поліція розслідує акт вандалізму
Київ • УНН
У Домоставі, Польща, невідомі розмалювали пам'ятник жертвам Волинської трагедії. На монументі з'явилися червоно-чорний прапор та напис "Слава Українській повстанській армії".
У населеному пункті Домостав, повіт Нисько, невідомі осквернили пам’ятник, присвячений жертвам Волинської трагедії. Поліція же працює на місці вандалізму. Про це пише УНН із посиланням на Polskie Radio Rzeszow.
Деталі
У Домоставі (Підкарпатське воєводство Польщі) виявили акт вандалізму — невідомі зловмисники розмалювали пам’ятник жертвам Волинської трагедії. Як повідомила речниця поліції Ніська Катажина Пракало, інцидент стався напередодні.
На пам'ятнику намалювали червоно-чорний бандерівський прапор і напис "Слава Українській повстанській армії"
Місце злочину вже оглянули правоохоронці, триває розслідування. За попередньою інформацією, пам’ятник не зазнав фізичних пошкоджень, але написи можуть бути кваліфіковані як публічне розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Поліція шукає винних, а місцева громада закликає до збереження історичної пам’яті та поваги до жертв.
Доповнення
Пам’ятник у Домоставі встановлений на честь польських жертв Волинської трагедії — масових вбивств цивільного населення, вчинених у 1943–1944 роках на Волині, коли Українська повстанська армія (УПА) і польське підпілля зійшлися в кривавому конфлікті. Це чутлива тема в українсько-польських стосунках і досі є джерелом напруги в історичному діалозі між країнами.
