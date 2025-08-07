$41.610.07
Ексклюзив
14:11 • 8456 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42269 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44853 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65596 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92547 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66030 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44019 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44556 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56130 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55839 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
У Польщі осквернили памʼятник жертвам Волинської трагедії: поліція розслідує акт вандалізму

Київ • УНН

 • 716 перегляди

У Домоставі, Польща, невідомі розмалювали пам'ятник жертвам Волинської трагедії. На монументі з'явилися червоно-чорний прапор та напис "Слава Українській повстанській армії".

У Польщі осквернили памʼятник жертвам Волинської трагедії: поліція розслідує акт вандалізму

У населеному пункті Домостав, повіт Нисько, невідомі осквернили пам’ятник, присвячений жертвам Волинської трагедії. Поліція же працює на місці вандалізму. Про це пише УНН із посиланням на Polskie Radio Rzeszow. 

Деталі

У Домоставі (Підкарпатське воєводство Польщі) виявили акт вандалізму — невідомі зловмисники розмалювали пам’ятник жертвам Волинської трагедії. Як повідомила речниця поліції Ніська Катажина Пракало, інцидент стався напередодні.

На пам'ятнику намалювали червоно-чорний бандерівський прапор і напис "Слава Українській повстанській армії"

- зазначила речниця. 

Місце злочину вже оглянули правоохоронці, триває розслідування. За попередньою інформацією, пам’ятник не зазнав фізичних пошкоджень, але написи можуть бути кваліфіковані як публічне розпалювання міжнаціональної ворожнечі. 

Поліція шукає винних, а місцева громада закликає до збереження історичної пам’яті та поваги до жертв.

Доповнення

Пам’ятник у Домоставі встановлений на честь польських жертв Волинської трагедії — масових вбивств цивільного населення, вчинених у 1943–1944 роках на Волині, коли Українська повстанська армія (УПА) і польське підпілля зійшлися в кривавому конфлікті. Це чутлива тема в українсько-польських стосунках і досі є джерелом напруги в історичному діалозі між країнами.

Посольство України спростувало фейк про "16-секундну" промову Боднара у Польщі на вшануванні жертв Волинської трагедії19.07.25, 15:27 • 4512 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоНовини Світу
Польща