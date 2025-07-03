Підтримка вступу України до ЄС у Польщі різко знизилася: дані опитування
Київ • УНН
Підтримка вступу України до ЄС у Польщі знизилася з 85% до 35% з 2022 року. Економічні побоювання та втома від біженців впливають на настрої, а новий президент Польщі пріоритезує питання Волинської трагедії.
У Польщі слабшає підтримка щодо вступу і членства України в Європейському Союзі. Це відбувається на тлі обрання Кароля Навроцького новим президентом країни, повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
За даними опитування інституту Ibris, яке відбулось в червні, більшість поляків тепер виступають проти європейської інтеграції України. У 2022 році 85% громадян Польщі підтримували євроінтеграційний курс сусідньої держави, зараз ця цифра становить 35%.
Як зазначила політолог Амелі Зима, крім політичних розбіжностей, у країні є сильні побоювання з приводу економічних наслідків інтеграції України. Зокрема, деякі сектори польської економіки, як-от сільське господарство і транспорт, побоюються, що європейську допомогу і субсидії буде перенаправлено на потреби України, тоді як Польща також від них залежить.
Крім того, за словами Зими, багато поляків прийняли в себе українських біженців і після трьох років повномасштабної війни вже відчувають втому і психологічний шок. Водночас, новообраний президент Польщі має намір зробити пріоритетним у переговорах з Україною питання ексгумації жертв Волинської трагедії 1943 року. Це також може поставити під сумнів європейський курс України.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда перед тим, як залишити пост, підписав закон, який проголошує 11 липня днем пам'яті про поляків, які загинули на Волині в роки Другої світової війни. У даному документі відповідальність покладається на Українську Повстанську Армію та Організацію українських націоналістів.
Також УНН повідомляв, що Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, членство України в ЄС втягнуло б Угорщину у війну з росією.