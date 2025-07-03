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Поддержка вступления Украины в ЕС в Польше резко снизилась: данные опроса

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Поддержка вступления Украины в ЕС в Польше снизилась с 85% до 35% с 2022 года. Экономические опасения и усталость от беженцев влияют на настроения, а новый президент Польши приоритизирует вопрос Волынской трагедии.

Поддержка вступления Украины в ЕС в Польше резко снизилась: данные опроса

В Польше ослабевает поддержка вступления и членства Украины в Европейском Союзе. Это происходит на фоне избрания Кароля Навроцкого новым президентом страны, сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

По данным опроса института Ibris, который состоялся в июне, большинство поляков теперь выступают против европейской интеграции Украины. В 2022 году 85% граждан Польши поддерживали евроинтеграционный курс соседнего государства, сейчас эта цифра составляет 35%.

Как отметила политолог Амели Зима, помимо политических разногласий, в стране есть сильные опасения по поводу экономических последствий интеграции Украины. В частности, некоторые секторы польской экономики, такие как сельское хозяйство и транспорт, опасаются, что европейская помощь и субсидии будут перенаправлены на нужды Украины, тогда как Польша также от них зависит.

Кроме того, по словам Зимы, многие поляки приняли у себя украинских беженцев и после трех лет полномасштабной войны уже чувствуют усталость и психологический шок. В то же время, новоизбранный президент Польши намерен сделать приоритетным в переговорах с Украиной вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии 1943 года. Это также может поставить под сомнение европейский курс Украины.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда перед тем, как покинуть пост, подписал закон, который провозглашает 11 июля днем памяти о поляках, погибших на Волыни в годы Второй мировой войны. В данном документе ответственность возлагается на Украинскую Повстанческую Армию и Организацию украинских националистов.

Также УНН сообщал, что Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, членство Украины в ЕС втянуло бы Венгрию в войну с россией.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Анджей Дуда
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Польша
Tesla
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