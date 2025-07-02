Дуда підписав закон, згідно з яким 11 липня стає днем пам'яті поляків, які загинули внаслідок Волинської трагедії
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що встановлює 11 липня Національним днем пам'яті поляків, які загинули від дій ОУН і УПА на Волині. Закон ухвалено Сеймом Польщі, який стверджує про "злочин геноциду" проти польського населення.
Президент Польща Анджей Дуда підписав закон, який проголошує 11 липня днем пам'яті про поляків, які загинули від дій Української Повстанської Армії та Оргнанізації Українських Націоналістів на Волині в роки Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба польського президента, пише УНН.
2 липня 2025 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки
Нагадаємо
Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі. У ньому стверджується, що підрозідли УПА та бойові загони ОУН, які діяли на територіях нинішньої західної України, нібито вчинили над польським населенням, яке там перебувало, "злочин геноциду".
"Мученицька смерть у зв'язку з його приналежністю до польського народу заслуговує на пам'ять у вигляді дня, щорічно присуджується польською державою, в який будуть вшановувати жертви", - йдеться у законі.