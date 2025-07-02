Дуда подписал закон, согласно которому 11 июля становится днем памяти поляков, погибших в результате Волынской трагедии
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, устанавливающий 11 июля Национальным днем памяти поляков, погибших от действий ОУН и УПА на Волыни. Закон принят Сеймом Польши, который утверждает о "преступлении геноцида" против польского населения.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, провозглашающий 11 июля днем памяти поляков, погибших от действий Украинской Повстанческой Армии и Организации Украинских Националистов на Волыни в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба польского президента, пишет УНН.
2 июля 2025 года Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики
Напомним
Соответствующий закон принял Сейм Польши. В нем утверждается, что подразделения УПА и боевые отряды ОУН, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, якобы совершили над находившимся там польским населением "преступление геноцида".
"Мученическая смерть в связи с его принадлежностью к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно присуждаемого польским государством, в который будут чествовать жертв", - говорится в законе.