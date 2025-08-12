Розгорнули прапор УПА: з Польщі депортують 57 українців через заворушення на концерті білоруського співака у Варшаві

В Польщі проти 63 людей (57 українців та 6 білорусів) розпочато провадження щодо депортації з країни. Це сталося після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні. Один з учасників тих подій розгорнув прапор Української Повстанської Армії, пише УНН з посиланням на tvn24.pl.

Деталі

Я можу із задоволенням сказати, що ситуація, яка так обурила громадську думку, нарешті завершилася. Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Відбулися абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції - заявив прем’єр-міністр Дональд Туск у вівторок вдень перед засіданням уряду.

Глава польського уряду повідомив, що отримав інформацію про те, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо депортації з країни.

Вони повинні будуть залишити країну добровільно або під примусом. До цієї групи входять 57 українців та шість білорусів. Суди швидко відреагували - підсумував Туск.

Концерт Макса Коржа на Національному стадіоні в суботу не був мирним. У соціальних мережах з'явилися відео, на яких видно агресивних фанатів репера, які перестрибують через бар'єри, щоб потрапити з трибун на поле. Відвідувачі концерту вступали в бійки з охоронцями та стюардами та підпалювали фаєри. Також там з'явився прапор УПА, заборонений польським законодавством.

Ми бачили в ЗМІ, що з'явилися символи, які, можливо, заборонені законом, що пропагують тоталітарну систему. Ми бачили, що там були виставлені різні прапори та символіка. Ми зібрали всі ці докази та направили їх до прокуратури для проведення юридичної та кримінальної оцінки та визначення, чи було скоєно злочин - сказав у понеділок TVN24 молодший інспектор Роберт Шумята, речник командира поліції Варшави.

У вівторок поліція не коментувала цю ситуацію. Тим часом один з учасників концерту на ім'я Дмитро зізнався в соціальних мережах, що приніс червоно-чорний прапор.

Я хочу звернутися до всіх, хто, можливо, постраждав від того, що сталося під час концерту у Варшаві. Там щодня гинуть люди. Тому я знаю, що ворожнеча та ненависть ніколи не призводять до нічого доброго. Я не мав наміру розпалювати негативні емоції. Для мене прапор, який я тримав, був символом підтримки українців. Я не мав жодного стосунку до просування будь-якого режиму. Я просто хотів нагадати людям про російську агресію та підтримати наших солдатів - запевняє Дмитро.

Молодий чоловік також висловив вдячність полякам за підтримку України.

Якщо хтось відчув себе ображеним, я прошу вибачення. Я вдячний усім полякам, які допомагали українцям і продовжують їм допомагати - підсумовує він.

Доповнення

