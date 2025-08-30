Латвія посилює правила перетину кордону: що зміниться для українців
Київ • УНН
Латвія з 1 вересня 2025 року запроваджує обов'язкове подання онлайн-анкети для іноземців без візи чи посвідки на проживання. Це стосується також громадян України, які не мають латвійських документів.
З 1 вересня 2025 року Латвія запроваджує нову процедуру для іноземців, які не мають візи чи дозволу на проживання, виданих цією країною. Перед поїздкою вони зобов’язані подати спеціальну анкету в онлайн-систему eta.gov.lv. Це правило стосується і громадян України. Про це інфомує Міністерство внутрішніх справ Латвії, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідні зміни ухвалив Сейм ще 3 квітня 2025 року. Їхня мета – посилення державної безпеки та кращий контроль за кордоном.
З метою зміцнення державної безпеки та підвищення ефективності охорони державного кордону з 1 вересня 2025 року громадяни третіх країн, яким не видано візу або посвідку на проживання в Латвії, зобов'язані до в'їзду до Латвії надавати в державну інформаційну систему щодо запобігання загрозам eta.gov.lv певну інформацію про себе, своїх родичів (якщо такі є) та цілі поїздки
Основні зміни:
- треба подавати анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду;
- в анкеті вказати мету, термін перебування, маршрут і місце проживання;
- окремий дозвіл чекати не треба, підтвердження прийде на email;
- відсутність анкети може призвести до штрафу до 2000 євро;
- перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й усередині країни;
- вимоги стосуються й українців, які мають захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС
Подані відомості використовуватимуться службами безпеки для виявлення можливих загроз державі. Якщо ризики буде встановлено, в’їзд можуть обмежити.
Для громадян України – якщо у них немає візи чи посвідки на проживання, виданих Латвією, обов'язок щодо надання інформації такий самий, як і для інших громадян відповідних третіх країн
У МВС Латвії попередили, що за ненадання інформації, що запитується, а також за надання неповної або недостовірної інформації іноземець притягується до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо
Європейський парламент остаточно схвалив поступове розгортання системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Система реєструватиме біометричні дані громадян третіх країн для підвищення безпеки та прискорення прикордонного контролю.
