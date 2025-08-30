$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 9490 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 25321 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 54362 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 69590 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 88722 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 240818 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 103457 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 82703 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97318 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 307508 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Латвія посилює правила перетину кордону: що зміниться для українців

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Латвія з 1 вересня 2025 року запроваджує обов'язкове подання онлайн-анкети для іноземців без візи чи посвідки на проживання. Це стосується також громадян України, які не мають латвійських документів.

Латвія посилює правила перетину кордону: що зміниться для українців

З 1 вересня 2025 року Латвія запроваджує нову процедуру для іноземців, які не мають візи чи дозволу на проживання, виданих цією країною. Перед поїздкою вони зобов’язані подати спеціальну анкету в онлайн-систему eta.gov.lv. Це правило стосується і громадян України. Про це інфомує Міністерство внутрішніх справ Латвії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідні зміни ухвалив Сейм ще 3 квітня 2025 року. Їхня мета – посилення державної безпеки та кращий контроль за кордоном.

З метою зміцнення державної безпеки та підвищення ефективності охорони державного кордону з 1 вересня 2025 року громадяни третіх країн, яким не видано візу або посвідку на проживання в Латвії, зобов'язані до в'їзду до Латвії надавати в державну інформаційну систему щодо запобігання загрозам eta.gov.lv певну інформацію про себе, своїх родичів (якщо такі є) та цілі поїздки

- йдеться у дописі.

Основні зміни:

  • треба подавати анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду;
    • в анкеті вказати мету, термін перебування, маршрут і місце проживання;
      • окремий дозвіл чекати не треба, підтвердження прийде на email;
        • відсутність анкети може призвести до штрафу до 2000 євро;
          • перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й усередині країни;
            • вимоги стосуються й українців, які мають захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС

              Подані відомості використовуватимуться службами безпеки для виявлення можливих загроз державі. Якщо ризики буде встановлено, в’їзд можуть обмежити.

              Для громадян України – якщо у них немає візи чи посвідки на проживання, виданих Латвією, обов'язок щодо надання інформації такий самий, як і для інших громадян відповідних третіх країн

              - зауважили у відомстві.

              У МВС Латвії попередили, що за ненадання інформації, що запитується, а також за надання неповної або недостовірної інформації іноземець притягується до адміністративної відповідальності.

              Нагадаємо

              Європейський парламент остаточно схвалив поступове розгортання системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Система реєструватиме біометричні дані громадян третіх країн для підвищення безпеки та прискорення прикордонного контролю.

              Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28.08.25, 15:37 • 168345 переглядiв

              Віта Зеленецька

              Наші за кордоном
              Державний кордон України
              Європейський парламент
              Латвія
              Європейський Союз
              Україна