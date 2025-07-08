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Нові правила в'їзду до ЄС: Європарламент схвалив систему контролю на кордонах

Київ • УНН

 • 223 перегляди

Європейський парламент остаточно схвалив поступове розгортання системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Система реєструватиме біометричні дані громадян третіх країн для підвищення безпеки та прискорення прикордонного контролю.

Нові правила в'їзду до ЄС: Європарламент схвалив систему контролю на кордонах

Європейський парламент у вівторок остаточно схвалив поступове розгортання системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС, про введення якої давно йшлося, пише УНН з посиланням на повідомлення євроінституції.

У вівторок Європейський парламент схвалив 572 голосами "за", 42 "проти" і 67 тих, хто утримався, поступове запровадження системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС протягом 180 днів, що проклало шлях до початку розгортання восени

- повідомили в Європарламенті

Після введення в експлуатацію система реєструватиме дані, включаючи ім'я, тип проїзного документа, час і місце в'їзду та виїзду, а також біометричні дані, такі як зображення осіб та відбитки пальців, громадян третіх країн, які в'їжджають та виїжджають із Шенгенської зони за короткостроковими візами або користуються безвізовим режимом. "Мета полягає в тому, щоб підвищити безпеку, прискорити процес прикордонного контролю та скоротити черги", - зазначили у Європарламенті.

Ідея поступового впровадження протягом 180 днів, як вказано, спрямована на те, щоб запобігти одночасному запуску у всіх країнах, який може поставити під загрозу систему. У період розгортання, як повідомляється, запуск може бути тимчасово призупинений, якщо час очікування стане надто довгим або технічні проблеми.

Згідно з узгодженим графіком, 10% перетинів кордону мають бути зареєстровані в системі до 30-го дня, а 35% - до 90-го дня. До 170-го дня мають бути зареєстровані усі перетини, зазначили у євроінституції.

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Система включає заходи на випадок непередбачених обставин у разі виникнення проблем з центральним розгортанням системи. Вибір щодо поступового розгортання є добровільним, тобто країни ЄС можуть розгорнути систему одразу, якщо захочуть.

"Тепер м'яч на стороні держав-членів та Європейської комісії, щоб завершити підготовку та розпочати 180-денне розгортання якнайшвидше", - сказала європарламентар-доповідач Асіта Канко.

Процедура та наступні кроки

Європарламент та Рада ЄС досягли угоди про остаточну форму закону 19 травня.

Рада ЄС ще має офіційно ухвалити закон, перш ніж він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС. На третій день після публікації він набуде чинності.

Упродовж 30 днів після набуття чинності агентство ЄС eu-LISA, як вказано, має розробити план розгортання для EES, а протягом 60 днів з тієї ж дати кожна держава-член блок - національний план розгортання. Зрештою, Єврокомісія має вирішити, коли запустити 180-денний період розгортання.

Доповнення

Система в'їзду-виїзду (EES) є однією із сумісних баз даних ЄС для управління кордонами та безпеки. Після того, як її буде повністю введено в експлуатацію, фізичне проставлення штампів у паспортах буде замінено записами до EES, які будуть доступні для консультацій у режимі реального часу для інших держав-членів Шенгенської зони відповідно до їхніх потреб у сфері безпеки.

Вперше біометричні дані, включаючи відбитки пальців та зображення облич, будуть збиратися систематично на зовнішніх кордонах ЄС. Очікується, що система скоротить кількість порушень правил в'їзду.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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