Нові правила в'їзду до Європи: які зміни чекають українців у 2025 році

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Київ • УНН

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І скільки доведеться платити

У 2025 році українці платитимуть за в'їзд у Європу, тому що на пропускних пунктах працюватимуть нові системи контролю перетину кордону EES та ETIAS. Про це УНН повідомляє з посиланням на ETIAS.COM.

Як повідомляє EU neighbours east, Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) запрацює в середині 2025 року. Раніше повідомлялося про 2024 рік, але дату запуску було перенесено.

Близько 1,4 млрд людей із понад 60 держав, які користуються безвізовим режимом подорожей до ЄС, у тому числі й українці, повинні будуть отримати дозвіл на подорожі ETIAS. Це нова вимога, запроваджена Європейським Союзом для в’їзду на територію 27 країн Шенгенської зони, а також Болгарії, Румунії й Кіпру.

ETIAS – це онлайн-дозвіл на подорожі, а не віза. З ним ви зможете перебувати в будь-якій із 30 європейських країн 90 днів протягом 180-денного періоду. Щоб подати заявку на ETIAS, потрібно мати паспорт, дійсний впродовж понад трьох місяців, вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму і сплатити збір у розмірі 7 євро.

Додаткова інформація про ETIAS: Громадяни України можуть подати заявку на ETIAS онлайн ETIAS дійсний для прибуття до Європи повітряним, морським або сухопутним транспортом Мандрівники повинні мати електронний паспорт, який зчитується машиною ETIAS призначений для короткострокових туристичних, ділових, транзитних і медичних візитів. Заявники віком до 18 років або старше 70 років отримають ETIAS безкоштовно.

На сайті ETIAS зазначається, що громадяни України можуть очікувати, що їхня заявка ETIAS буде зазвичай оброблена та затверджена протягом кількох хвилин, а авторизація буде надіслана електронною поштою у вигляді PDF-документа. Немає потреби роздруковувати або подавати будь-які документи, оскільки ETIAS зберігається в електронному вигляді разом із паспортними даними, які зберігаються в Європейській імміграційній системі. Серед переваг ETIAS, зокрема:

ETIAS дійсний протягом 3 років з дати видачі;

може використовуватись для багаторазових в'їздів на строк до 90 днів.

Існує лише один офіційний веб-сайт ETIAS: europa.eu/etias. Форма заявки стане доступною на цьому веб-сайті після запуску системи.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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