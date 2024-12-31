Новые правила въезда в Европу: какие изменения ждут украинцев в 2025 году

В 2025 году украинцы будут платить за въезд в Европу, потому что на пропускных пунктах будут работать новые системы контроля пересечения границы EES и ETIAS. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ETIAS.COM.

Как сообщает EU neighbours east, Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) заработает в середине 2025 года. Ранее сообщалось о том, что она будет запущена в 2024 году, но дата запуска была перенесена.

Около 1,4 млрд людей из более 60 государств, которые пользуются безвизовым режимом путешествий в ЕС, в том числе и украинцы, должны будут получить разрешение на путешествия ETIAS. Это новое требование, введенное Европейским Союзом для въезда на территорию 27 стран Шенгенской зоны, а также Болгарии, Румынии и Кипра.

ETIAS - это онлайн-разрешение на путешествия, а не виза. С ним вы сможете находиться в любой из 30 европейских стран 90 дней в течение 180-дневного периода. Чтобы подать заявку на ETIAS, нужно иметь паспорт, действительный в течение более трех месяцев, указать адрес электронной почты, заполнить онлайн-форму и оплатить сбор в размере 7 евро.

Дополнительная информация о ETIAS: Граждане Украины могут подать заявку на ETIAS онлайн ETIAS действителен для прибытия в Европу воздушным, морским или сухопутным транспортом Путешественники должны иметь электронный паспорт, который считывается машиной ETIAS предназначен для краткосрочных туристических, деловых, транзитных и медицинских визитов. Заявители в возрасте до 18 лет или старше 70 лет получат ETIAS бесплатно.

На сайте ETIAS отмечается, что граждане Украины могут ожидать, что их заявка ETIAS будет обычно обработана и утверждена в течение нескольких минут, а авторизация будет отправлена по электронной почте в виде PDF-документа. Нет необходимости распечатывать или подавать какие-либо документы, поскольку ETIAS хранится в электронном виде вместе с паспортными данными, которые хранятся в Европейской иммиграционной системе. Среди преимуществ ETIAS, в частности:

ETIAS действителен в течение 3 лет с даты выдачи;

может использоваться для многократных въездов на срок до 90 дней.

Существует только один официальный веб-сайт ETIAS: europa.eu/etias. Форма заявки станет доступной на этом веб-сайте после запуска системы.