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Новые правила въезда в ЕС: Европарламент одобрил систему контроля на границах

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Европейский парламент окончательно одобрил постепенное развертывание системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Система будет регистрировать биометрические данные граждан третьих стран для повышения безопасности и ускорения пограничного контроля.

Новые правила въезда в ЕС: Европарламент одобрил систему контроля на границах

Европейский парламент во вторник окончательно одобрил постепенное развертывание системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС, о введении которой давно шла речь, пишет УНН со ссылкой на сообщение евроинститута.

Во вторник Европейский парламент одобрил 572 голосами "за", при 42 "против" и 67 воздержавшихся постепенное введение системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС в течение 180 дней, что проложило путь к началу развертывания осенью

- сообщили в Европарламенте

После ввода в эксплуатацию система будет регистрировать данные, включая имя, тип проездного документа, время и место въезда и выезда, а также биометрические данные, такие как изображения лиц и отпечатки пальцев, граждан третьих стран, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны по краткосрочным визам или пользующихся безвизовым режимом. "Цель состоит в том, чтобы повысить безопасность, ускорить процесс пограничного контроля и сократить очереди", - отметили в Европарламенте.

Идея постепенного внедрения в течение 180 дней, как указано, направлена на то, чтобы предотвратить одновременный запуск во всех странах, который может поставить под угрозу систему. В период развертывания, как сообщается, запуск может быть временно приостановлен, если время ожидания станет слишком долгим или возникнут технические проблемы.

Согласно согласованному графику, 10% пересечений границы должны быть зарегистрированы в системе до 30-го дня, а 35% - до 90-го дня. До 170-го дня должны быть зарегистрированы все пересечения, отметили в евроинституте.

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Система включает меры на случай непредвиденных обстоятельств в случае возникновения проблем с центральным развертыванием системы. Выбор относительно постепенного развертывания является добровольным, то есть страны ЕС могут развернуть систему сразу, если захотят.

"Теперь мяч на стороне государств-членов и Европейской комиссии, чтобы завершить подготовку и начать 180-дневное развертывание как можно скорее", - сказала европарламентарий-докладчик Асита Канко.

Процедура и следующие шаги

Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения об окончательной форме закона 19 мая.

Совет ЕС еще должен официально принять закон, прежде чем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. На третий день после публикации он вступит в силу.

В течение 30 дней после вступления в силу агентство ЕС eu-LISA, как указано, должно разработать план развертывания для EES, а в течение 60 дней с той же даты каждое государство-член блока - национальный план развертывания. В конечном итоге, Еврокомиссия должна решить, когда запустить 180-дневный период развертывания.

Дополнение

Система въезда-выезда (EES) является одной из совместимых баз данных ЕС для управления границами и безопасности. После того, как она будет полностью введена в эксплуатацию, физическое проставление штампов в паспортах будет заменено записями в EES, которые будут доступны для консультаций в режиме реального времени для других государств-членов Шенгенской зоны в соответствии с их потребностями в сфере безопасности.

Впервые биометрические данные, включая отпечатки пальцев и изображения лиц, будут собираться систематически на внешних границах ЕС. Ожидается, что система сократит количество нарушений правил въезда.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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