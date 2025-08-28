Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року

З осені 2025 року ситуація з виплатами для біженців з України може зазнати змін, але багато що залежатиме від країни перебування та конкретних програм підтримки. В деяких країнах ЄС продовжено термін тимчасового захисту, що гарантує певні виплати, але розміри та умови можуть змінюватися, пише УНН.

Поточна система виплат для біженців з України

Польща

У травні минулого року уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який продовжує тимчасовий захист для українських біженців до 30 вересня 2025 року, прив'язує виплати соціальної допомоги до обов'язкового шкільного навчання, а також дозволяє українцям змінювати статус з тимчасового захисту на тимчасовий вид на проживання терміном до трьох років.

Законопроєкт передбачає прив'язку виплат соцдопомоги "800 злотих плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання.

Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців, але виплати отримають не всі: що змінилось

Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побуту CUKR. Цей документ дозволяє:

легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років;

залишати територію Польщі, але не довше ніж на шість місяців поспіль.

У Польщі також діють кілька програм підтримки українських сімей із дітьми:

програма "Активні в яслах" – спрямована на допомогу сім’ям із маленькими дітьми, які відвідують ясла.

програма "Сім'я 800" - надається допомога в розмірі 800 злотих (8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років. Умови: дитина повинна навчатися в польській школі.

програма "Добрий старт" - одноразова виплата в розмірі 300 злотих (3 102 гривні). Призначена для підготовки дитини до школи чи університету.

Литва

З минулого року у Литві українцям, які прибувають до країни, надають одноразові виплати в розмірі 176 євро. Охочі отримати виплату мають зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, крім того, вони мають відповідати певним критеріям.

Допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією дитиною або кількома до 18 років, сім'ям із трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років (підтримку нададуть дітям і дорослим), вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.

ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року

Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:

виплати для дітей;

безкоштовне харчування учнів та допомога у придбанні шкільного приладдя;

компенсацію частини оренди житла;

соціальні пенсії за віком, у зв'язку зі втратою працездатності;

соціальну допомогу;

компенсацію за опалення, питну воду і гарячу воду;

одноразову виплату після поселення;

6 місяців компенсації для догляду за дитиною дошкільного віку;

відшкодування частини орендної плати (розмір залежить від муніципалітету);

допомогу на випадок втрати родичів (допомога на поховання).

Зокрема, соціальна допомога виплачується, якщо дохід на одну людину складає менше 193,6 євро на місяць.

Окрім того, у Литві діє безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців, який було продовжено до кінця 2025 року.

Латвія

У Латвії прийнято та діє спеціальний закон про статус цивільного населення України. Жителі України мають право набути статусу тимчасового захисту в Латвії. З 1 січня 2025 року документ, що підтверджує статус, видаватиметься терміном на 3 роки.

Українці, які прибули до Латвії можуть отримати наступну фінансову підтримку:

з 1 січня 2025 року одноразову допомогу в кризовій ситуації - становить 377 євро на дорослого і 264 євро на дитину;

з 1 січня 2025 року додаткову щомісячну допомогу у розмірі 137 євро на першу особу та 96 євро на кожного наступного члена домогосподарства;

іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.

Окрім того, у червні у Латвії продовжили безкоштовний проїзд для українців до кінця року.

У Латвії зменшилась підтримка України та українців за останній рік: дані соцопитування

Німеччина

У Німеччині українці можуть отримати кошти за програмою Bürgergeld - соціальної, державної допомоги, яка виплачується тим, хто потребує підтримки у розмірі 563 євро для одиноких дорослих та батьків-одинаків, а також залежно від віку для дітей:

подружжя - по 506 євро на людину;

діти 14-17 років - 471 євро;

діти 6-13 років - 390 євро;

діти до 5 років - 357 євро.

Поки українці перебувають у Німеччині під статусом тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, але цей термін згодом можуть продовжити.

Чехія

Розмір фінансової допомоги у Чехії, яку можуть отримати українці, залежить від кількості членів сім'ї та тривалості перебування в країні. Протягом перших п’яти місяців:

дорослий - 4 860 крон (близько 8 359 гривень) або 7 290 крон (близько 12 538 гривень) для осіб з інвалідністю;

дитина: 3 490 крон (близько 6 000 гривень) або 5 235 крон (близько 9 000 гривень) для дитини з інвалідністю.

Після перших п’яти місяців:

дорослий - 3 130 крон (близько 5 383 гривень);

дорослий з вразливої категорії - 4 860 крон (близько 8 359 гривень) або 7 290 крон (близько 12 538 гривень) для осіб з інвалідністю;

дитина - 3 490 крон (близько 6 000 гривень) або 5 235 крон (близько 9 000 гривень) для дитини з інвалідністю.

Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС за місяць зросла на понад 30 тисяч

Можливі обмеження та нові вимоги, та які зміни очікуються восени 2025 року

Коаліційний уряд Німеччини планує зареєструвати законопроєкт, який передбачає скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців. За оцінками, це може призвести до зменшення щомісячної виплати на 100 євро (116 доларів США) на одного біженця.

Українські біженці, які прибувають до Німеччини, користуються перевагами Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист, яка дозволяє їм безпосередньо отримувати соціальну допомогу без проходження процедури надання притулку.

У разі ухвалення відповідного законопроєкту, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть громадянську допомогу, а натомість отримуватимуть виплати згідно із Законом про допомогу шукачам притулку, які є меншими.

Проєкт закону потребує схвалення кабінету міністрів та верхньої палати парламенту, перш ніж набуде чинності до кінця року.

Німеччина скорочує виплати українським біженцям

Вето президента не означає, що ті, хто користується тимчасовим захистом згідно зі спеціальним українським законом, втратять право на проживання в Польщі. Однак рішення президента створює проблеми для тих, хто раніше приїжджав до Польщі на роботу. Це може торкнутися 600 000-700 000 осіб.

Окрім того, вето Кароля Навроцького може ускладнити життя польським компаніям та працівникам з України. Представники бізнесу зазначають, що хаос навколо закону про допомогу громадянам України безпідставно посилює і без того високий рівень невизначеності в економіці. Це стосується приблизно 5% легальних працівників.

Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує

Окрім того, Служба імміграції та митного контролю США депортувала з країни перших українців. Десятки тисяч українських біженців у США можуть втратити правовий захист.

США депортували перших українських біженців