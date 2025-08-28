$41.320.08
47.880.39
ukenru
13:37 • 174 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 488 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 17406 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 30871 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 56531 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 86697 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 83046 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 107032 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 78381 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80509 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
40%
753мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 67238 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 34466 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 41787 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 80476 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18Photo11:55 • 12425 перегляди
Публікації
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 166 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 138960 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 141434 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 223386 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 200514 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 93056 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 124664 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 126588 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 121480 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 153690 перегляди
Актуальне
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року

Київ • УНН

 • 166 перегляди

З осені 2025 року очікуються зміни у виплатах для українських біженців в ЄС, зокрема Німеччина планує скоротити допомогу.

Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року

З осені 2025 року ситуація з виплатами для біженців з України може зазнати змін, але багато що залежатиме від країни перебування та конкретних програм підтримки. В деяких країнах ЄС продовжено термін тимчасового захисту, що гарантує певні виплати, але розміри та умови можуть змінюватися, пише УНН.

Поточна система виплат для біженців з України

Польща

У травні минулого року уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який продовжує тимчасовий захист для українських біженців до 30 вересня 2025 року, прив'язує виплати соціальної допомоги до обов'язкового шкільного навчання, а також дозволяє українцям змінювати статус з тимчасового захисту на тимчасовий вид на проживання терміном до трьох років.

Законопроєкт передбачає прив'язку виплат соцдопомоги "800 злотих плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання.

Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців, але виплати отримають не всі: що змінилось01.05.24, 04:41 • 31851 перегляд

Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побуту CUKR. Цей документ дозволяє:

  • легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років;
    • залишати територію Польщі, але не довше ніж на шість місяців поспіль.

      У Польщі також діють кілька програм підтримки українських сімей із дітьми:

      • програма "Активні в яслах" – спрямована на допомогу сім’ям із маленькими дітьми, які відвідують ясла.
        • програма "Сім'я 800" - надається допомога в розмірі 800 злотих (8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років. Умови: дитина повинна навчатися в польській школі.
          • програма "Добрий старт" - одноразова виплата в розмірі 300 злотих (3 102 гривні). Призначена для підготовки дитини до школи чи університету.

            Литва

            З минулого року у Литві українцям, які прибувають до країни, надають одноразові виплати в розмірі 176 євро. Охочі отримати виплату мають зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, крім того, вони мають відповідати певним критеріям.

            Допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією дитиною або кількома до 18 років, сім'ям із трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років (підтримку нададуть дітям і дорослим), вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.

            ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року13.06.25, 14:58 • 60076 переглядiв

            Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:

            • виплати для дітей;
              • безкоштовне харчування учнів та допомога у придбанні шкільного приладдя;
                • компенсацію частини оренди житла;
                  • соціальні пенсії за віком, у зв'язку зі втратою працездатності;
                    • соціальну допомогу;
                      • компенсацію за опалення, питну воду і гарячу воду;
                        • одноразову виплату після поселення;
                          • 6 місяців компенсації для догляду за дитиною дошкільного віку;
                            • відшкодування частини орендної плати (розмір залежить від муніципалітету);
                              • допомогу на випадок втрати родичів (допомога на поховання).

                                Зокрема, соціальна допомога виплачується, якщо дохід на одну людину складає менше 193,6 євро на місяць.

                                Окрім того, у Литві діє безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців, який було продовжено до кінця 2025 року.

                                Латвія

                                У Латвії прийнято та діє спеціальний закон про статус цивільного населення України. Жителі України мають право набути статусу тимчасового захисту в Латвії. З 1 січня 2025 року документ, що підтверджує статус, видаватиметься терміном на 3 роки.

                                Українці, які прибули до Латвії можуть отримати наступну фінансову підтримку:

                                • з 1 січня 2025 року одноразову допомогу в кризовій ситуації - становить 377 євро на дорослого і 264 євро на дитину;
                                  • з 1 січня 2025 року додаткову щомісячну допомогу у розмірі 137 євро на першу особу та 96 євро на кожного наступного члена домогосподарства;
                                    • іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.

                                      Окрім того, у червні у Латвії продовжили безкоштовний проїзд для українців до кінця року.

                                      У Латвії зменшилась підтримка України та українців за останній рік: дані соцопитування22.04.25, 14:56 • 8719 переглядiв

                                      Німеччина

                                      У Німеччині українці можуть отримати кошти за програмою Bürgergeld - соціальної, державної допомоги, яка виплачується тим, хто потребує підтримки у розмірі 563 євро для одиноких дорослих та батьків-одинаків, а також залежно від віку для дітей:

                                      • подружжя - по 506 євро на людину;
                                        • діти 14-17 років - 471 євро;
                                          • діти 6-13 років - 390 євро;
                                            • діти до 5 років - 357 євро.

                                              Поки українці перебувають у Німеччині під статусом тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, але цей термін згодом можуть продовжити.

                                              Чехія

                                              Розмір фінансової допомоги у Чехії, яку можуть отримати українці, залежить від кількості членів сім'ї та тривалості перебування в країні. Протягом перших п’яти місяців:

                                              • дорослий - 4 860 крон (близько 8 359 гривень) або 7 290 крон (близько 12 538 гривень) для осіб з інвалідністю;
                                                • дитина: 3 490 крон (близько 6 000 гривень) або 5 235 крон (близько 9 000 гривень) для дитини з інвалідністю.

                                                  Після перших п’яти місяців: 

                                                  • дорослий - 3 130 крон (близько 5 383 гривень);
                                                    • дорослий з вразливої категорії - 4 860 крон (близько 8 359 гривень) або 7 290 крон (близько 12 538 гривень) для осіб з інвалідністю;
                                                      • дитина - 3 490 крон (близько 6 000 гривень) або 5 235 крон (близько 9 000 гривень) для дитини з інвалідністю.

                                                        Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС за місяць зросла на понад 30 тисяч11.08.25, 16:03 • 3856 переглядiв

                                                        Можливі обмеження та нові вимоги, та які зміни очікуються восени 2025 року

                                                        Коаліційний уряд Німеччини планує зареєструвати законопроєкт, який передбачає скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців. За оцінками, це може призвести до зменшення щомісячної виплати на 100 євро (116 доларів США) на одного біженця.

                                                        Українські біженці, які прибувають до Німеччини, користуються перевагами Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист, яка дозволяє їм безпосередньо отримувати соціальну допомогу без проходження процедури надання притулку.

                                                        У разі ухвалення відповідного законопроєкту, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть громадянську допомогу, а натомість отримуватимуть виплати згідно із Законом про допомогу шукачам притулку, які є меншими.

                                                        Проєкт закону потребує схвалення кабінету міністрів та верхньої палати парламенту, перш ніж набуде чинності до кінця року.

                                                        Німеччина скорочує виплати українським біженцям07.08.25, 06:09 • 44423 перегляди

                                                        Вето президента не означає, що ті, хто користується тимчасовим захистом згідно зі спеціальним українським законом, втратять право на проживання в Польщі. Однак рішення президента створює проблеми для тих, хто раніше приїжджав до Польщі на роботу. Це може торкнутися 600 000-700 000 осіб.

                                                        Окрім того, вето Кароля Навроцького може ускладнити життя польським компаніям та працівникам з України. Представники бізнесу зазначають, що хаос навколо закону про допомогу громадянам України безпідставно посилює і без того високий рівень невизначеності в економіці. Це стосується приблизно 5% легальних працівників.

                                                        Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує25.08.25, 13:23 • 10837 переглядiв

                                                        Окрім того, Служба імміграції та митного контролю США депортувала з країни перших українців. Десятки тисяч українських біженців у США можуть втратити правовий захист.

                                                        США депортували перших українських біженців19.08.25, 18:55 • 14089 переглядiв

                                                        Павло Башинський

                                                        Наші за кордономПублікаціїФінанси
                                                        Латвія
                                                        Європейський Союз
                                                        Литва
                                                        Чехія
                                                        Німеччина
                                                        Сполучені Штати Америки
                                                        Польща