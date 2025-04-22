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У Латвії зменшилась підтримка України та українців за останній рік: дані соцопитування

Київ • УНН

 • 2278 перегляди

За даними опитування, кількість жителів Латвії, які жертвували на потреби України чи біженців, зменшилась. Водночас, зросла частка тих, хто не підтримував Україну.

У Латвії зменшилась підтримка України та українців за останній рік: дані соцопитування

У Латвії за останній рік зменшилось кількість жителів, які підтримують Україну і українців. Про це повідомляє delfi.lv, передає УНН.

Деталі

За даними соцопитування, впродовж останнього року на потреби України чи українських біженців жертвували 34% жителів Латвії. Це менше, ніж у попередні роки – водночас, доля тих, хто жодним чином не підтримав Україну, навпаки, збільшилась.

Найбільше українців у Латвії підтримували у перші роки повномасштабного вторгнення. Так, в 2022 році Україну підтримали 39,2% латишів, у 2023 році - 41,9% латишів. Впродовж останнього року пожертвування робили 43,9% респондентів-латишів та 20% респондентів інших національностей.

Водночас, доля респондентів, які за останній рік ніяк не підтримували Україну чи біженців, цього року становила 38%. Для порівняння: у 2024 році цифра тих, хто підтримав Україну, становила 32,5%.

Серед жителів Латвії найбільше підтримують українців молоді люди. На початку 2025 року соціологи нарахували 48,4% респондентів у віці 18-24 років та 42,8% респондентів у віці 25-34 років. Крім того, 37,3% респондентів з вищою освітою підтримують українців.

Серед тих, хто за останній рік ніяк не підтримував Україну та біженців, 28,9% латишів та 49,7% представників інших національностей, включаючи росіян.

Латвія може відправити миротворців в Україну, але є нюанси - президент Рінкевичс20.02.25, 14:31 • 23672 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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