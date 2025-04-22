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В Латвии уменьшилась поддержка Украины и украинцев за последний год: данные соцопроса

Киев • УНН

 • 904 просмотра

По данным опроса, количество жителей Латвии, которые жертвовали на нужды Украины или беженцев, уменьшилось. В то же время, выросла доля тех, кто не поддерживал Украину.

В Латвии уменьшилась поддержка Украины и украинцев за последний год: данные соцопроса

В Латвии за последний год уменьшилось количество жителей, которые поддерживают Украину и украинцев. Об этом сообщает delfi.lv, передает УНН.

Детали

По данным соцопроса, в течение последнего года на нужды Украины или украинских беженцев жертвовали 34% жителей Латвии. Это меньше, чем в предыдущие годы – в то же время, доля тех, кто никоим образом не поддержал Украину, наоборот, увеличилась.

Больше всего украинцев в Латвии поддерживали в первые годы полномасштабного вторжения. Так, в 2022 году Украину поддержали 39,2% латышей, в 2023 году - 41,9% латышей. В течение последнего года пожертвования делали 43,9% респондентов-латышей и 20% респондентов других национальностей.

В то же время, доля респондентов, которые за последний год никак не поддерживали Украину или беженцев, в этом году составила 38%. Для сравнения: в 2024 году цифра тех, кто поддержал Украину, составляла 32,5%.

Среди жителей Латвии больше всего поддерживают украинцев молодые люди. В начале 2025 года социологи насчитали 48,4% респондентов в возрасте 18-24 лет и 42,8% респондентов в возрасте 25-34 лет. Кроме того, 37,3% респондентов с высшим образованием поддерживают украинцев.

Среди тех, кто за последний год никак не поддерживал Украину и беженцев, 28,9% латышей и 49,7% представителей других национальностей, включая россиян.

Латвия может отправить миротворцев в Украину, но есть нюансы - президент Ринкевичс20.02.25, 14:31 • 23671 просмотр

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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