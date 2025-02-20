Латвия может отправить миротворцев в Украину, но есть нюансы - президент Ринкевичс

Латвия готова обсуждать вопрос отправки контингента своих войск в Украину, но для этого необходимо выполнение несколько условий. Об этом в интервью латвийскому телеканалу LTV заявил президент этой страны Эдгарс Ринкевичс, сообщает УНН.

Детали

По его словам, прежде всего, должна быть ясность относительно того, как собственная способность Латвии в сфере безопасности и обороны будет усилена в случае отправки солдат. Вторым важным вопросом политик назвал правила пребывания военных в Украине.

Если нет гарантий статьи 5 (договора НАТО - ред.) или чего-то эквивалентного, что подвергает наших солдат риску - даже если в случае, если кто-то нападет на украинских солдат, нам придется идти на помощь, а мы не получаем достаточной поддержки - это дискуссионные вопросы. ... У меня действительно есть ощущение, что сейчас мы находимся в несколько теоретической ситуации. Я был бы осторожно скептичен, дойдем ли мы до этого - сказал Ринкевичс.

Он также отметил, что переговоры о прекращении огня еще даже не начались, поскольку сейчас диалог ведут только США и россия.

"Я просто не представляю, как можно о чем-то договариваться без участия Украины и думать, что Украина это выполнит. ... Сейчас у меня такое ощущение, что независимо от того, насколько благими были намерения США прекратить войну, для россии это просто пауза, чтобы перегруппироваться и начать снова в какой-то момент", - подчеркнул президент Латвии.

Напомним

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ЕС должен быть готов к альтернативному европейскому предложению для установления мира в Украине. Также, по ее словам, Евросоюз находится в ситуации, когда нужно быть "достаточно практичными" относительно шагов, которых ожидает Украина, включая скорейшее вступление Украины в ЕС, что является "минимумом, который может сделать Европа".

Ранее в Брюсселе состоялся второй раунд диалога между Украиной и Европейским Союзом в сфере безопасности и обороны. Обсуждались военно-техническое партнерство, оборонные инновации и координация военной помощи.