"Коаліція держав": у Латвії запропонували альтернативу спільній місії НАТО в Україні

ЄС має бути готовим до альтернативної європейської пропозиції для встановлення миру в Україні. Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

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За її словами, необхідно обговорити, чи потрібно створювати "певну коаліцію держав", які здатні, можуть і хочуть забезпечити мир в Україні.

Нам потрібно поговорити про те, чи це робиться і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО - сказала Сіліня.

Вона також зазначила, що Балтійський та Скандинавський регіони тісно координують свої дії та готові до цього. При цьому "всі мають домовитися, зокрема, хто командуватиме силами і які гарантії будуть надані солдатам, якщо їх відправлять на цю місію".

У нас є готові сценарії, але ми маємо домовитися про ці великі рамки, - підреслила латвійська прем’єрка.

Водночас вона наголосила, що Євросоюз перебуває в ситуації, коли потрібно бути "досить практичними" щодо кроків, на які очікує Україна, включаючи якнайшвидший вступ України до ЄС, що є "мінімумом, який може зробити Європа".

Контекст

Напередодні у Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основна увага була приділена питанням військово-технічного партнерства, посиленню співпраці у сфері оборонних інновацій та інвестиціям у оборонно-промисловий комплекс.