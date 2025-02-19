"Коаліція держав": у Латвії запропонували альтернативу спільній місії НАТО в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня запропонувала альтернативу спільній місії НАТО в Україні. Балтійський та Скандинавський регіони готові координувати дії для забезпечення миру.
ЄС має бути готовим до альтернативної європейської пропозиції для встановлення миру в Україні. Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє УНН із посиланням на Delfi.
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За її словами, необхідно обговорити, чи потрібно створювати "певну коаліцію держав", які здатні, можуть і хочуть забезпечити мир в Україні.
Нам потрібно поговорити про те, чи це робиться і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО
Вона також зазначила, що Балтійський та Скандинавський регіони тісно координують свої дії та готові до цього. При цьому "всі мають домовитися, зокрема, хто командуватиме силами і які гарантії будуть надані солдатам, якщо їх відправлять на цю місію".
У нас є готові сценарії, але ми маємо домовитися про ці великі рамки,
Водночас вона наголосила, що Євросоюз перебуває в ситуації, коли потрібно бути "досить практичними" щодо кроків, на які очікує Україна, включаючи якнайшвидший вступ України до ЄС, що є "мінімумом, який може зробити Європа".
Контекст
Напередодні у Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основна увага була приділена питанням військово-технічного партнерства, посиленню співпраці у сфері оборонних інновацій та інвестиціям у оборонно-промисловий комплекс.