Україна та ЄС провели другий раунд діалогу з безпеки та оборони у Брюсселі

У Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Українську делегацію очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, а з боку ЄС переговори вів заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Шарль Фріз.

Основна увага була приділена питанням військово-технічного партнерства, посиленню співпраці у сфері оборонних інновацій та інвестиціям у оборонно-промисловий комплекс.

Обговорювалося розширення діяльності Офісу оборонних інновацій ЄС в Україні. Окремо сторони торкнулися теми підтримки Євросоюзом критичних оборонних потреб України та механізмів подальшої координації військової допомоги.

У рамках візиту Ігор Жовква також зустрівся з єврокомісаром Мартою Кос, із якою обговорив динаміку євроінтеграційного процесу України. Зокрема, ішлося про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до ЄС.

Ще одним важливим пунктом порядку денного стала зустріч із керівником Кабінету Президента Європейської ради Педро Лурті. Головні теми – підсумки Мюнхенської конференції з безпеки та оцінка результатів зустрічі європейських лідерів у Парижі, яка відбулася 17 лютого. Під час перемовин окремо наголошувалося на важливості зміцнення співпраці з США у досягненні справедливого миру та підвищенні ролі ЄС у цьому процесі.

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