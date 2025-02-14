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Зеленський виступить двічі на Мюнхенській конференції: що у програмі

Зеленський виступить двічі на Мюнхенській конференції: що у програмі

Київ • УНН

 • 113752 перегляди

На Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський візьме участь у двох дискусіях 14-15 лютого. Також заплановані виступи високопосадовців США та зустрічі президента України з американськими представниками.

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки оприлюднили порядок денний цьогорічного форуму, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський, згідно з порядком денним, виступить 14 лютого під час дискусії "Стратегічні інвестиції: майбутнє співпраці США та України у сфері безпеки" (Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation), початок якої заплановано о 15:30 за місцевим часом.

15 лютого заплановано виступ Президента Володимира Зеленського під час дискусії "Спротив і дипломатія: перспективи майбутнього України" (Defiance and Diplomacy: Prospects for Ukraine’s Future), яка стартує о 10:15 за місцевим часом.

Під час конференції заплановано зустрічі Зеленського з американськими високопосадовцями.

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки10.02.25, 01:24 • 63039 переглядiв

Представники США також виступатимуть на заході.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, відповідно до порядку денного, виступить 14 лютого під час дискусії, що розпочнеться о 14:30 за місцевим часом.

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог також має взяти участь у конференції - 15 лютого під час дискусії "Мир через силу: план для України" (Peace Through Strength: A Plan for Ukraine), де заявлений учасником і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і яка стартує о 18:30 за місцевим часом.

Також у Мюнхені очікується держсекретар США Марко Рубіо. Участь у дискусіях братимуть і американські конгресмени.

Мюнхенська конференція з безпеки: хто учасники, що обговорюватимуть, що очікувати14.02.25, 06:50 • 130693 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
j-d-vensJ. Д. Венс
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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