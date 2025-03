Зеленський виступить двічі на Мюнхенській конференції: що у програмі

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки оприлюднили порядок денний цьогорічного форуму, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський, згідно з порядком денним, виступить 14 лютого під час дискусії "Стратегічні інвестиції: майбутнє співпраці США та України у сфері безпеки" (Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation), початок якої заплановано о 15:30 за місцевим часом.

15 лютого заплановано виступ Президента Володимира Зеленського під час дискусії "Спротив і дипломатія: перспективи майбутнього України" (Defiance and Diplomacy: Prospects for Ukraine’s Future), яка стартує о 10:15 за місцевим часом.

Під час конференції заплановано зустрічі Зеленського з американськими високопосадовцями.

Представники США також виступатимуть на заході.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, відповідно до порядку денного, виступить 14 лютого під час дискусії, що розпочнеться о 14:30 за місцевим часом.

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог також має взяти участь у конференції - 15 лютого під час дискусії "Мир через силу: план для України" (Peace Through Strength: A Plan for Ukraine), де заявлений учасником і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і яка стартує о 18:30 за місцевим часом.

Також у Мюнхені очікується держсекретар США Марко Рубіо. Участь у дискусіях братимуть і американські конгресмени.

