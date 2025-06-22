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Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що війна "починається прямо зараз" після ударів США по ядерних об'єктах країни. Ізраїль підвищив рівень тривоги та безпекових заходів, а удари США стали кульмінацією тижневих атак Ізраїлю на військові та ядерні спроможності Ірану.

Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ

Тегеранська армія КВІР (Корпус вартових Ісламської революції ) заявила, що війна насправді починається прямо зараз після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану. Про це пише Euronews з посиланням на заяву КВІР, передає УНН.

Війна починається прямо зараз 

– заявив КВІР після того, як американські війська завдали удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані.

Деталі

Трамп опублікував у своєму акаунті Truth Social, що на ядерні об'єкти Фордо, Натанз та Ісфахан "скинуто повне навантаження бомб".

КВІР відповів, що втручання США ще більше загострило обмін ракетними атаками та атаками безпілотників між Іраном та Ізраїлем, який почався з минулої п'ятниці, а тепер переріс за межі регіонального конфлікту у повномасштабну війну на Близькому Сході.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що країна "буде чинити опір США всіма можливими засобами" і має на це повне право. Адже після удару США Іран має право відповісти всією своєю потужністю на військову агресію з боку США. 

Світ не повинен забувати про військовий удар США під час дипломатичного процесу, який зара ведеться щодо ядерної програми Ірану паралельно з нападом на сам Іран 

- йдеться у заяві МЗС Ірану.

 

Тим часом Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що максимально підвищило рівень тривоги та безпекових заходів у себе в країні, скасувавши всі "освітні заходи, зібрання та вихід громадян на роботу, за винятком життєво важливих секторів".

Рішення Трампа безпосередньо втрутитися у конфлікт на Близькому Сході з'явилося після понад тижня ударів Ізраїлю по Ірану, метою яких було систематичне знищення протиповітряної оборони та наступальних військових можливостей країни, одночасно пошкоджуючи її об'єкти збагачення ядерного урану.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

Інший високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив виданню, що для удару використовувалися стелс-бомбардувальники B-2.

США не змогли "додзвонитися" до лідера Ірану для проведення переговорів - Axios21.06.25, 23:38 • 2804 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
B-2 Spirit
Білий дім
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
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