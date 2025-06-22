Иран заявил после удара США, что настоящая война "начинается прямо сейчас" - СМИ

Тегеранская армия КСИР (Корпус стражей Исламской революции) заявила, что война на самом деле начинается прямо сейчас после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет Euronews со ссылкой на заявление КСИР, передает УНН.

Война начинается прямо сейчас – заявил КСИР после того, как американские войска нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране.

Подробности

Трамп опубликовал в своем аккаунте Truth Social, что на ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан "сброшена полная нагрузка бомб".

КСИР ответил, что вмешательство США еще больше обострило обмен ракетными атаками и атаками беспилотников между Ираном и Израилем, который начался с прошлой пятницы, а теперь перерос за пределы регионального конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что страна "будет сопротивляться США всеми возможными средствами" и имеет на это полное право. Ведь после удара США Иран имеет право ответить всей своей мощностью на военную агрессию со стороны США.

Мир не должен забывать о военном ударе США во время дипломатического процесса, который сейчас ведется по ядерной программе Ирана параллельно с нападением на сам Иран - говорится в заявлении МИД Ирана.

Тем временем Министерство обороны Израиля заявило, что максимально повысило уровень тревоги и мер безопасности у себя в стране, отменив все "образовательные мероприятия, собрания и выход граждан на работу, за исключением жизненно важных секторов".

Решение Трампа непосредственно вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке появилось после более чем недели ударов Израиля по Ирану, целью которых было систематическое уничтожение противовоздушной обороны и наступательных военных возможностей страны, одновременно повреждая ее объекты обогащения ядерного урана.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию, что для удара использовались стелс-бомбардировщики B-2.

США не смогли "дозвониться" до лидера Ирана для проведения переговоров - Axios