Ізраїль переходить на режим надзвичайних обмежень на тлі ударів США по Ірану

З 03:45 неділі, 22 червня, в Ізраїлі набули чинності нові обмеження, згідно з якими всі регіони країни переведені в режим роботи лише критично важливих служб. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Зазначається, що міністр оборони країни Ісраель Кац затвердив нові інструкції для громадян, які передбачають суттєве посилення обмежень у зв’язку з безпековою ситуацією в країні.

Після оцінки ситуації було вирішено, що від сьогодні, з 03:45 ранку, будуть внесені негайні зміни до інструкцій командування Сил оборони Ізраїлю. Всі райони країни переводяться в режим роботи лише життєво необхідних служб. Інструкції включають заборону на освітню діяльність, збори та роботу закладів, за винятком життєво важливих секторів - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що громадяни зобов’язані дотримуватися інструкцій, опублікованих на офіційних каналах командування тилу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення президента США Дональда Трампа завдати удару по ядерних об'єктах Ірану "змінить історію".

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