Израиль переходит на режим чрезвычайных ограничений на фоне ударов США по Ирану

С 03:45 воскресенья, 22 июня, в Израиле вступили в силу новые ограничения, согласно которым все регионы страны переведены в режим работы только критически важных служб. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали

Отмечается, что министр обороны страны Исраэль Кац утвердил новые инструкции для граждан, которые предусматривают существенное ужесточение ограничений в связи с безопасностью ситуацией в стране.

После оценки ситуации было решено, что с сегодняшнего дня, с 03:45 утра, будут внесены немедленные изменения в инструкции командования Сил обороны Израиля. Все районы страны переводятся в режим работы только жизненно необходимых служб. Инструкции включают запрет на образовательную деятельность, собрания и работу учреждений, за исключением жизненно важных секторов - говорится в сообщении.

Также указывается, что граждане обязаны соблюдать инструкции, опубликованные на официальных каналах командования тыла.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Позже неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана "изменит историю".

В ООН сделали срочное заявление по поводу ударов США по Ирану