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В ООН зробили термінову заяву з приводу ударів США по Ірану

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив серйозну стурбованість з приводу військових дій США проти Ірану, які він назвав небезпечною ескалацією. Він застерігає від катастрофічних наслідків для регіону та світу та закликає до деескалації та дипломатичного рішення.

В ООН зробили термінову заяву з приводу ударів США по Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш серйозно стурбований сьогоднішнім застосуванням сили Сполученими Штатами проти Ірану. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Гутерріша, це небезпечна ескалація в регіоні, який "вже перебуває на межі", і пряма загроза міжнародному миру та безпеці.

Зростає ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону та світу

- зазначив генсек НАТО.

Він закликав держави-учасниці конфлікту знизити ескалацію та виконувати свої зобов’язання згідно зі Статутом ООН та іншими нормами міжнародного права.

"У цю небезпечну годину дуже важливо уникнути спіралі хаосу. Військового рішення немає. Єдиний шлях вперед – це дипломатія. Єдина надія - мир", - резюмував Гутерріш.

США не змогли "додзвонитися" до лідера Ірану для проведення переговорів - Axios21.06.25, 23:38 • 2296 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

Тим часом в Ірані заявили, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Водночас іранське атомне агентство засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму.

У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення президента США Дональда Трампа завдати удару по ядерних об'єктах Ірану "змінить історію".

США розгорнули стелс-бомбардувальники B-2 на тлі напруженості навколо Ірану - ЗМІ21.06.25, 13:00 • 11798 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
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