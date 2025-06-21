США не змогли "додзвонитися" до лідера Ірану для проведення переговорів - Axios

Президент США Дональд Трамп хотів провести переговори з Іраном, але чиновники не змогли "додзвонитися" в бункер верховного лідера ісламської держави аятолли Алі Хаменеї. Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох неназваних американських посадовців, інформує УНН.

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Зазначається, що Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган непублічно намагалися організувати зустріч між високопоставленими чиновниками США та Ірану в Стамбулі цього тижня на тлі ескалації війни Ізраїлю з Іраном.

Але ця спроба зазнала фіаско, коли верховний лідер Ірану, який переховувався через побоювання вбивства, не зміг вийти на зв’язок - йдеться у статті.

Автори вказують, що Трамп нібито навіть сам був готовий поїхати укладати угоду, якби приїхав іранський президент Масуд Пезешкіан.

"Проте Пезешкіан і міністр закордонних справ Арагчі для погодження плану намагалися зв'язатися з верховним лідером Ірану. Але Хаменеї "переховувався через страх бути вбитим Ізраїлем і не був доступний", - цитує ЗМІ одного зі своїх співрозмовників.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав заміну своєму військовому командуванню на випадок, якщо його функціонери загинуть внаслідок ізраїльських ударів. Також він призначив трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його, якщо аятола сам буде ліквідований.

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