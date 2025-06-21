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Хаменеї підготував трьох наступників на випадок, якщо його знищать - NYT

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Аятола Алі Хаменеї, побоюючись ліквідації, обрав заміну своєму військовому командуванню та трьох високопоставлених священнослужителів на випадок своєї смерті. Він спілкується через довіреного помічника, щоб уникнути відстеження, та доручив Асамблеї експертів обрати наступника з запропонованих ним імен.

Хаменеї підготував трьох наступників на випадок, якщо його знищать - NYT

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав заміну своєму військовому командуванню на випадок, якщо його функціонери загинуть внаслідок ізраїльських ударів. Також він призначив трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його, якщо аятола сам буде ліквідований, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Остерігаючись ліквідації, Хаменеї зараз здебільшого спілкується зі своїми командирами через довіреного помічника, призупинивши електронний зв'язок, щоб його було важче знайти, кажуть троє іранських чиновників, знайомих з його планами дій у надзвичайних ситуаціях.

Перебуваючи у бункері, верховний лідер Ірану здійснив низку замін для своїх військових командувань на випадок, якщо загинуть інші його важливі соратники, пише видання.

Чиновники також повідомляють, що аятола Хаменеї зробив важливий крок, назвавши трьох високопоставлених священнослужителів кандидатами на посаду верховного лідера у разі його смерті

За інформацією NYT, 86-річний аятола Хаменеї усвідомлює, що Ізраїль або Сполучені Штати можуть спробувати його вбити. Він вважає таку смерть мучеництвом, пояснили посадовці.

З огляду на таку можливість, аятола ухвалив незвичайне рішення доручити Асамблеї експертів своєї країни, духовному органу, відповідальному за призначення верховного лідера, швидко обрати його наступника з трьох запропонованих ним імен.

Доповнення

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув заклик Дональда Трампа до беззастережної капітуляції та пригрозив США непоправною шкодою у разі військового втручання.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив Хаменеї "про долю, подібну до долі президента Іраку Саддама Хусейна". У 2003 році іракського диктатора повалили внаслідок вторгнення військ Сполучених Штатів, а згодом відшукали і повісили за вироком суду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Алі Хаменеї
Ізраїль
Нью-Йорк таймс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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