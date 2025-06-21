Хаменеи подготовил трех преемников на случай, если его уничтожат - NYT

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал замену своему военному командованию на случай, если его функционеры погибнут в результате израильских ударов. Также он назначил трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его, если аятолла сам будет ликвидирован, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Опасаясь ликвидации, Хаменеи сейчас в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, приостановив электронную связь, чтобы его было труднее найти, говорят трое иранских чиновников, знакомых с его планами действий в чрезвычайных ситуациях.

Находясь в бункере, верховный лидер Ирана осуществил ряд замен для своих военных командований на случай, если погибнут другие его важные соратники, пишет издание.

Чиновники также сообщают, что аятолла Хаменеи сделал важный шаг, назвав трех высокопоставленных священнослужителей кандидатами на должность верховного лидера в случае его смерти.

По информации NYT, 86-летний аятолла Хаменеи осознает, что Израиль или Соединенные Штаты могут попытаться его убить. Он считает такую смерть мученичеством, пояснили должностные лица.

Учитывая такую возможность, аятолла принял необычное решение поручить Ассамблее экспертов своей страны, духовному органу, ответственному за назначение верховного лидера, быстро избрать его преемника из трех предложенных им имен.

Дополнения

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призыв Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции и пригрозил США непоправимым ущербом в случае военного вмешательства.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Хаменеи "о судьбе, подобной судьбе президента Ирака Саддама Хусейна". В 2003 году иракского диктатора свергли в результате вторжения войск Соединенных Штатов, а затем отыскали и повесили по приговору суда.