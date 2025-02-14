Мюнхенська конференція з безпеки: хто учасники, що обговорюватимуть, що очікувати

Сьогодні, 14 лютого, у німецькому Мюнхені стартує 61-ша Мюнхенська конференція з безпеки 2025, яка триватиме три дні. На ній будуть присутні понад 60 лідерів країн та урядів, серед яких візьме участь Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Мюнхенська конференція з безпеки - щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами. Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.

Як зазначають організатори, Мюнхенська конференція пройде в особливий час, коли США представить нова адміністрація, в Брюсселі розпочнеться новий законодавчий період, а в Німеччині за тиждень відбудуться федеральні вибори.

Відкриття конференції планується президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а головувати буде Крістоф Хойсген, який очолює конференцію з 2022 року.

В останній день конференції Крістофа Хойсгена мав змінити на посаді колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Однак, оскільки його запросили очолити міністерство фінансів Норвегії, зробити Столтенберг цього не зможе.

Основна програма конференції розпочинається в п’ятницю з акцентом на виклики глобальної безпеки, такі як глобальне управління, стійкість до демократії та кліматична безпека. У суботу на порядку денному обговорення стану міжнародного порядку, а також регіональних конфліктів і криз. Майбутнє трансатлантичного партнерства також буде у центрі уваги другого дня конференції. У неділю конференція завершиться обговоренням ролі Європи у світі - зазначають організатори.

Програма конференції складається з трьох частин: окрім основної програми, буде близько 200 офіційних супутніх та десятки публічних заходів.

Наразі точно невідомо повний список учасників конференції, проте УНН повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки

Також раніше повідомлялося, що Кіт Келлог, спеціальний представник Трампа щодо України та росії, представить план президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції.

Келлог представить план Трампа щодо завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції

Загалом же повідомлялося, що на конференцію приїдуть, зокрема, понад 60 глав країн та урядів та 150 міністрів.

Українська делегація на Мюнхенській конференції з безпеки представить погляди на те, як можна досягти "тривалого та міцного миру". Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський.

Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки

Також планується участь президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, голови Європарламенту Роберти Мецоли, голови Євроради Антоніо Кошти, а також високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.