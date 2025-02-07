Українська делегація на Мюнхенській конференції з безпеки представить погляди на те, як можна досягти "тривалого та міцного миру". Участь у конференції у період 14−16 лютого також планують брати високопосадовці з США, зокрема віце-президент Дж. Д. Венс та спеціальний представник з питань України та росії Кіт Келлог.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, яку також відвідають віце-президент США Джей Д. Венс і спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлог.

Андрій Єрмак, який візьме участь у зустрічі, повідомив Associated Press, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти "тривалого і міцного миру".

Необхідно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, зрозуміли, що це імпульс. Що ми дуже близькі до того, щоб дійсно закінчити цю війну справедливим і тривалим миром, але (необхідно) бути разом... Не давати Росії можливості ділити світ, ділити партнерів - сказав він.

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Спецпредставник Трампа Кіт Келлог спростував інформацію про представлення "мирного плану" на Мюнхенській конференції. Він проведе лише обговорення з європейськими лідерами та доповість результати президенту США.

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