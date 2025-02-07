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Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности

Киев  •  УНН

 • 11868 просмотра

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Украинская делегация во главе с Зеленским представит свое видение достижения мира на Мюнхенской конференции по безопасности. В мероприятии также примут участие вице-президент США Вэнс и спецпредставитель Келлог.

Украинская делегация на Мюнхенской конференции по безопасности представит взгляды на то, как можно достичь «длительного и прочного мира». Участие в конференции в период 14-16 февраля также планируют принимать высокопоставленные чиновники из США, в частности вице-президент Дж. Д. Вэнс и специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, которую также посетят вице-президент США Джей Д. Вэнс и специальный посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог. 

Андрей Ермак, который примет участие во встрече, сообщил Associated Press, что украинская делегация представит позицию страны относительно прекращения войны и свое видение того, как можно достичь «длительного и прочного мира».

Необходимо, чтобы лидеры и политические эксперты, которые будут в Мюнхене, поняли, что это импульс. Что мы очень близки к тому, чтобы действительно закончить эту войну справедливым и длительным миром, но (необходимо) быть вместе... Не давать России возможности делить мир, делить партнеров

- сказал он.

Напомним,

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог опроверг информацию о представлении «мирного плана» на Мюнхенской конференции. Он проведёт лишь обсуждение с европейскими лидерами и доложит результаты президенту США.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
j-d-vensДж. Д. Вэнс
myunkhenМюнхен
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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