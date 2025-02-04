Вице-президент США Вэнс совершит свои первые зарубежные поездки в Европу: куда направится

Вице-президент США Джей Ди Вэнс осуществит свои первые поездки за границу уже со следующей недели. Он наведается во Францию и Германию. Это подтвердил его представитель изданию The Hill, пишет УНН.

Детали

По информации The Washington Post, Вэнс отправится на саммит по искусственному интеллекту (ИИ) во Францию и на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германию.

AI Action Summit, который состоится с 10 по 11 февраля, должен проходить в Большом дворце в Париже. Участие Вэнса в саммите совпало с обострением конкуренции между США и Китаем в сфере развития ИИ на фоне всплеска активности китайского стартапа DeepSeek в сфере ИИ на прошлой неделе.

Затем Вэнс отправится в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля и будет посвящена глобальным проблемам безопасности, включая такие вопросы, как демократия и климатическая безопасность.

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