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Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать
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Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

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Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Киев  •  УНН

 • 4168 просмотра

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В Мюнхене начинается 61-я конференция по безопасности с участием более 60 мировых лидеров стран. Украинская делегация во главе с Зеленским представит видение достижения длительного мира.

Сегодня, 14 февраля, в немецком Мюнхене стартует 61-я Мюнхенская конференция по безопасности 2025, которая продлится три дня. На ней будут присутствовать более 60 лидеров стран и правительств, среди которых примет участие Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН

Детали 

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене каждый февраль с 1963 года, на которой политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности, вне дипломатических и протокольных требований. Главной целью конференции является обсуждение актуальных вопросов внешней политики, политики безопасности и обороны.

Как отмечают организаторы, Мюнхенская конференция пройдет в особое время, когда США представит новая администрация, в Брюсселе начнется новый законодательный период, а в Германии через неделю состоятся федеральные выборы. 

Открытие конференции планируется президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а председательствовать будет Кристоф Хойсген, который возглавляет конференцию с 2022 года. 

В последний день конференции Кристофа Хойсгена должен был сменить на посту бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако, поскольку его пригласили возглавить министерство финансов Норвегии, сделать Столтенберг этого не сможет.

Основная программа конференции начинается в пятницу с акцентом на вызовы глобальной безопасности, такие как глобальное управление, устойчивость к демократии и климатическая безопасность. В субботу на повестке дня обсуждение состояния международного порядка, а также региональных конфликтов и кризисов. Будущее трансатлантического партнерства также будет в центре внимания второго дня конференции. В воскресенье конференция завершится обсуждением роли Европы в мире

- отмечают организаторы. 

Программа конференции состоит из трех частей: кроме основной программы, будет около 200 официальных сопутствующих и десятки публичных мероприятий. 

Пока точно неизвестно полный список участников конференции, однако УНН сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. 

Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности10.02.25, 01:24 • 62557 просмотров

Также ранее сообщалось, что Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине и России,  представит план президента США Дональда Трампа о завершении войны в Украине во время Мюнхенской конференции.

Кэллог представит план Трампа по завершению войны в Украине во время Мюнхенской конференции05.02.25, 13:14 • 22130 просмотров

В целом же сообщалось, что на конференцию приедут, в частности, более 60 глав стран и правительств и 150 министров. 

Украинская делегация на Мюнхенской конференции по безопасности представит взгляды на то, как можно достичь «длительного и прочного мира». Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский.

Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности07.02.25, 09:26 • 34003 просмотра

Также планируется участие президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберты Мецолы, председателя Евросовета Антонио Кошты, а также высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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