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Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
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Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
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Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня

Київ • УНН

 • 3600 перегляди

Професійний астролог Ксенія Базиленко розкриває зміни для кожного знаку Зодіаку на тиждень з 23 по 29 червня.

Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня

Наступний тиждень спонукає до переосмислення цінностей та внутрішнього відновлення. Про те, що приготували для нас зірки в період з 23 по 29 червня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Овен

Тиждень торкнеться твоїх найглибших переживань. Захочеться повернутись до себе, до дому, до коріння.

Новий Місяць у Раку запрошує до сповільнення, до тиші, до справжнього.

 Прислухайся до голосу серця — він знає, куди йти.

 Телець

На тебе чекають важливі розмови, новини, поїздки або вирішення питань, які давно вимагали ясності.

Це вдалий час для нових домовленостей, навчання або зустрічей.

Слова, сказані щиро, здатні змінити хід подій.

Близнюки

Тиждень допоможе переосмислити твої цінності — матеріальні й внутрішні.

Ти можеш зробити важливий вибір або прийняти рішення, що допоможе зміцнити ґрунт під ногами.

Визнач, що дійсно має значення — саме на це варто опиратись.

Рак

Це твій зоряний тиждень. Новий Місяць відбувається саме у твоєму знаку, і він відкриває новий життєвий цикл.

Ти можеш відчути потребу у змінах — в образі, у ставленні до себе, у житті загалом.

Це твій шанс почати з чистого аркуша — з ніжністю до себе.

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Лев

Тиждень запрошує тебе в тишу. Можливо, захочеться більше усамітнення, менше зовнішнього шуму.

Це час для відновлення, для внутрішніх роздумів, для того, щоб побути наодинці з собою.

Найважливіші рішення народжуються саме в моменти спокою.

Діва

На тебе чекає активний період — зустрічі, спільні справи, натхнення від однодумців.

Цей тиждень допоможе переглянути цілі, оновити мрії, розширити горизонт.

Дозволь собі мислити ширше — ти готовий до більшого.

Терези

Твої досягнення цього тижня можуть стати особливо помітними.

Настав момент зробити впевнений крок вперед — у роботі, у статусі, у відповідальності.

Твоя впевненість — найкращий аргумент для нових можливостей.

Скорпіон

Тиждень відкриває нові смисли. Можливо, з’явиться натхнення подорожувати, вчитися, викладати або змінювати світогляд.

Головне — не стримуй себе в пошуку глибини.

Іноді одне нове питання змінює більше, ніж сотня відповідей.

Стрілець

Цей тиждень може торкнутись глибин — емоцій, стосунків, довіри.

Час звільнитись від зайвого, розв’язати давню ситуацію або чесно поговорити з кимось важливим.

Твоє внутрішнє світло яскравіше, ніж будь-яка тінь — не забувай про це.

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Козеріг

Для тебе це період важливих взаємодій. Нові союзи, нові правила, новий рівень у стосунках.

Все, що відбувається зараз, — дзеркало твого внутрішнього стану.

 Чесність із собою — ключ до гармонії з іншими.

 Водолій

Твій фокус — повсякденні справи, здоров’я, робота, порядок.

Ти можеш відчути бажання все оновити: рутину, розпорядок, стиль життя.

Маленькі кроки щодня створюють великі зміни.

Риби

Час для творчості, натхнення, радості, кохання.

Цей тиждень принесе моменти, коли хочеться усміхатись і ділитись світлом.

Відкрий серце тому, що тебе радує — і побачиш, як світ відповість взаємністю.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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